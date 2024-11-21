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MasterChef'te Bir Kaza Daha! Yemeği Yetiştirirken Parmaklarından Oluyordu

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MasterChef'te Bir Kaza Daha! Yemeği Yetiştirirken Parmaklarından Oluyordu

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.11.2024 - 12:48

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yine heyecan dolu bir yarış gerçekleşti. Eleme sisteminin değiştiği yarışmada yarışmacılar artık jüriden en yüksek puanı almaya uğraşıyor. Son 11 yarışmacının yarıştığı MasterChef'te kıyasıya mücadele devam ederken beklenmedik bir kaza yaşandı. Yemeğini yetiştirmeye çalışan Kaan, az kalsın parmaklarından olacaktı. İşte o anlar...

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Televizyonun sevilen yemek programı MasterChef'in her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı ilerliyor.

Televizyonun sevilen yemek programı MasterChef'in her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı ilerliyor.

Son 11 yarışmacının kaldığı MasterChef'te finale doğru yarışmacılar tüm marifetlerini ortaya koymaya çalışırken Beyza'nın yüzünün yanmasının ardından bir başka talihsiz kaza yaşandı.

Son 11 yarışmacının kaldığı MasterChef'te finale doğru yarışmacılar tüm marifetlerini ortaya koymaya çalışırken Beyza'nın yüzünün yanmasının ardından bir başka talihsiz kaza yaşandı.

Mavi takımın dokunulmazlık aldığı gecede kırmızı takım kıyasıya bir mücadeleye girerken yemeğini yetiştirmeye çalışan Kaan görünmez bir kaza geçirdi.

Mavi takımın dokunulmazlık aldığı gecede kırmızı takım kıyasıya bir mücadeleye girerken yemeğini yetiştirmeye çalışan Kaan görünmez bir kaza geçirdi.

Yanlışlıkla parmaklarını kesen Kaan'ın o anları yarışmacı arkadaşları tarafından fark edilirken kesiklerin ciddileşmemesi için sağlık ekipleri Kaan'a müdahalede bulundu.

Yanlışlıkla parmaklarını kesen Kaan'ın o anları yarışmacı arkadaşları tarafından fark edilirken kesiklerin ciddileşmemesi için sağlık ekipleri Kaan'a müdahalede bulundu.

Yapılan müdahalenin ardından yemek yapmaya devam eden Kaan, eleme adayı olmaktan kurtulamadı ve haftanın ilk eleme adayı seçildi.

Yapılan müdahalenin ardından yemek yapmaya devam eden Kaan, eleme adayı olmaktan kurtulamadı ve haftanın ilk eleme adayı seçildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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