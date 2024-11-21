MasterChef'te Bir Kaza Daha! Yemeği Yetiştirirken Parmaklarından Oluyordu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
MasterChef'te Bir Kaza Daha! Yemeği Yetiştirirken Parmaklarından Oluyordu
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yine heyecan dolu bir yarış gerçekleşti. Eleme sisteminin değiştiği yarışmada yarışmacılar artık jüriden en yüksek puanı almaya uğraşıyor. Son 11 yarışmacının yarıştığı MasterChef'te kıyasıya mücadele devam ederken beklenmedik bir kaza yaşandı. Yemeğini yetiştirmeye çalışan Kaan, az kalsın parmaklarından olacaktı. İşte o anlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyonun sevilen yemek programı MasterChef'in her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı ilerliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son 11 yarışmacının kaldığı MasterChef'te finale doğru yarışmacılar tüm marifetlerini ortaya koymaya çalışırken Beyza'nın yüzünün yanmasının ardından bir başka talihsiz kaza yaşandı.
Mavi takımın dokunulmazlık aldığı gecede kırmızı takım kıyasıya bir mücadeleye girerken yemeğini yetiştirmeye çalışan Kaan görünmez bir kaza geçirdi.
Yanlışlıkla parmaklarını kesen Kaan'ın o anları yarışmacı arkadaşları tarafından fark edilirken kesiklerin ciddileşmemesi için sağlık ekipleri Kaan'a müdahalede bulundu.
Yapılan müdahalenin ardından yemek yapmaya devam eden Kaan, eleme adayı olmaktan kurtulamadı ve haftanın ilk eleme adayı seçildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın