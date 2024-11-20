Seyirci Sevmemişti: Kızılcık Şerbeti'nden İki Bomba Ayrılık!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Seyirci Sevmemişti: Kızılcık Şerbeti'nden İki Bomba Ayrılık!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti tam gaz devam ediyor. Popüler dizinin 3. sezonunda epey oyuncu değişiklikleri yaşanırken bunların bir kısmı izleyicide karşılık bulamamıştı. Nitekim Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nden iki bomba ayrılık olduğunu açıkladı. Dizide henüz birkaç bölümdür yer alan iki karakter, Şerbo'ya veda edecek. İşte haberin detayları...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin 3 sezondur televizyona damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda hem senaryo hem de oyuncu kadrosunda ciddi değişiklikler yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kemik kadrosundan 4 oyuncunun ayrıldığı Şerbo'da işlerin ne yönde ilerleyeceği merak konusu olurken seyirci, yeni kadro ve hikâyeden hoşlanmayarak sesini çıkarmaya başlamıştı.
Dizide yasak aşk yaşayan Giray ve Heves'in ayrılık haberinin ardından Birsen Altuntaş bir bomba daha patlattı.
Altuntaş'ın haberine göre dizide Metehan ve Ömer'in partnerini canlandıran anne-kız Cansu ve Ezgi, önümüzdeki bölümlerle diziden ayrılacak.
Altuntaş, Cansu'yu canlandıran Semra San ve Ezgi'yi canlandıran Duygu Kocabıyık'ın ardından kadroda ayrılıkların devam edeceğini açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın