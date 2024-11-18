Terapi Niyetine: Kızıl Goncalar'da Yaşansa Şöyle Rahat Bir "Oh" Çekeceğimiz Şeyler!

Son dönemin en çarpıcı hikayelerinden biri olan Kızıl Goncalar Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in oyunculuğu ile ekranlarda fırtınalar estiriyor. Dizi tarihinde kalıcı izler bırakacağı açıkça belli olan dizide zaman zaman izleyenler 'Keşke şöyle olsaydı' dediği paylaşımlar yapıyor. Eğer siz de dizinin sevenleri arasındaysanız muhtemelen izlerken bu serzenişlerde bulunmuşsunuzdur. İşte, olsaydı şöyle bir oh çekeceğimiz Kızıl Goncalar sahneleri...