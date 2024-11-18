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Terapi Niyetine: Kızıl Goncalar'da Yaşansa Şöyle Rahat Bir "Oh" Çekeceğimiz Şeyler!

Terapi Niyetine: Kızıl Goncalar'da Yaşansa Şöyle Rahat Bir "Oh" Çekeceğimiz Şeyler!

Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.11.2024 - 17:40

Son dönemin en çarpıcı hikayelerinden biri olan Kızıl Goncalar Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in oyunculuğu ile ekranlarda fırtınalar estiriyor. Dizi tarihinde kalıcı izler bırakacağı açıkça belli olan dizide zaman zaman izleyenler 'Keşke şöyle olsaydı' dediği paylaşımlar yapıyor. Eğer siz de dizinin sevenleri arasındaysanız muhtemelen izlerken bu serzenişlerde bulunmuşsunuzdur. İşte, olsaydı şöyle bir oh çekeceğimiz Kızıl Goncalar sahneleri...

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1. Cüneyd'in annesi Gülayşe'nin hayaleti peşini bıraksaydı...

1. Cüneyd'in annesi Gülayşe'nin hayaleti peşini bıraksaydı...

2. Vahit'in planlarını Zeynep ve Cüneyd ikilisi bir olup ortaya çıkarsaydı...

2. Vahit'in planlarını Zeynep ve Cüneyd ikilisi bir olup ortaya çıkarsaydı...

3. Vahit yerine, Cüneyd posta otursaydı...

3. Vahit yerine, Cüneyd posta otursaydı...

4. Zeynep okuyabilseydi hatta ilk bölümlerdeki plan tutsaydı da Fransa'ya gitseydi!

4. Zeynep okuyabilseydi hatta ilk bölümlerdeki plan tutsaydı da Fransa'ya gitseydi!

5. Naim karısını dövecek cüreti bulamasaydı.

5. Naim karısını dövecek cüreti bulamasaydı.
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6. Meryem, Naim'i daha ilk şiddetinde boşasaydı!

6. Meryem, Naim'i daha ilk şiddetinde boşasaydı!

7. Levent, Meryem'e aşkını ilan etseydi!

7. Levent, Meryem'e aşkını ilan etseydi!

8. Mira şımarıklığının farkına varsaydı da anasının kardeşinin kıymetini bilseydi!

8. Mira şımarıklığının farkına varsaydı da anasının kardeşinin kıymetini bilseydi!

9. Cüneyd, Mira'yı tanıyıp aklını kaybettiğinde bacısıyla flörtleşmeseydi!

9. Cüneyd, Mira'yı tanıyıp aklını kaybettiğinde bacısıyla flörtleşmeseydi!

10. Feyza ile Affan evlenseydi... Feyza da Cüneyd'in peşini bıraksaydı!

10. Feyza ile Affan evlenseydi... Feyza da Cüneyd'in peşini bıraksaydı!
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11. Sadi Hüdayi, Cüneyd'i babasının zalimliğinden koruyabilseydi...

11. Sadi Hüdayi, Cüneyd'i babasının zalimliğinden koruyabilseydi...

12. Sadi Hüdayi, Hasna'nın üstüne kuma getirmeseydi!

12. Sadi Hüdayi, Hasna'nın üstüne kuma getirmeseydi!

13. Vahit'le Müyesser evlenseydi!

13. Vahit'le Müyesser evlenseydi!

14. Cüneyd akıl sağlığını kazansaydı.

14. Cüneyd akıl sağlığını kazansaydı.

15. Cüneyd dergahı eski düzenine kavuşturup, kız çocuklarını okula gönderseydi!

15. Cüneyd dergahı eski düzenine kavuşturup, kız çocuklarını okula gönderseydi!

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