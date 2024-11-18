Terapi Niyetine: Kızıl Goncalar'da Yaşansa Şöyle Rahat Bir "Oh" Çekeceğimiz Şeyler!
Terapi Niyetine: Kızıl Goncalar'da Yaşansa Şöyle Rahat Bir "Oh" Çekeceğimiz Şeyler!
Son dönemin en çarpıcı hikayelerinden biri olan Kızıl Goncalar Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in oyunculuğu ile ekranlarda fırtınalar estiriyor. Dizi tarihinde kalıcı izler bırakacağı açıkça belli olan dizide zaman zaman izleyenler 'Keşke şöyle olsaydı' dediği paylaşımlar yapıyor. Eğer siz de dizinin sevenleri arasındaysanız muhtemelen izlerken bu serzenişlerde bulunmuşsunuzdur. İşte, olsaydı şöyle bir oh çekeceğimiz Kızıl Goncalar sahneleri...
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1. Cüneyd'in annesi Gülayşe'nin hayaleti peşini bıraksaydı...
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2. Vahit'in planlarını Zeynep ve Cüneyd ikilisi bir olup ortaya çıkarsaydı...
3. Vahit yerine, Cüneyd posta otursaydı...
4. Zeynep okuyabilseydi hatta ilk bölümlerdeki plan tutsaydı da Fransa'ya gitseydi!
5. Naim karısını dövecek cüreti bulamasaydı.
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6. Meryem, Naim'i daha ilk şiddetinde boşasaydı!
7. Levent, Meryem'e aşkını ilan etseydi!
8. Mira şımarıklığının farkına varsaydı da anasının kardeşinin kıymetini bilseydi!
9. Cüneyd, Mira'yı tanıyıp aklını kaybettiğinde bacısıyla flörtleşmeseydi!
10. Feyza ile Affan evlenseydi... Feyza da Cüneyd'in peşini bıraksaydı!
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11. Sadi Hüdayi, Cüneyd'i babasının zalimliğinden koruyabilseydi...
12. Sadi Hüdayi, Hasna'nın üstüne kuma getirmeseydi!
13. Vahit'le Müyesser evlenseydi!
14. Cüneyd akıl sağlığını kazansaydı.
15. Cüneyd dergahı eski düzenine kavuşturup, kız çocuklarını okula gönderseydi!
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