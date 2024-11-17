Terapi Niyetine: Kızılcık Şerbeti'nde Yaşansa Şöyle Ferah Bir "Oh" Çekeceğimiz Şeyler!
Terapi Niyetine: Kızılcık Şerbeti'nde Yaşansa Şöyle Ferah Bir "Oh" Çekeceğimiz Şeyler!
Son dönemin popüler dizilerinden Kızılcık Şerbeti izleyenlerin sinirlerini hoplatmakla meşhur! Doğa'nın Fatih'le evlenmesinden, Kıvılcım'ın sürekli yanlış adamı seçmesine... İzlerken kangren olduğumuz o sahneleri görmez olaydık! Kızılcık Şerbeti izleyicisinin 'Keşke şöyle olsaydı' dediği şeyleri listeledik! Biz de sizinle aynı fikirdeyiz. İşte, Şerbo'da yaşansa şöyle bir rahat nefes alacağımız şeyler...
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1. Doğa'yı aldatan Fatih, Arslan kadınları tarafından tekme tokat dövülseydi!
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2. Alev, bebeğini doğurduktan sonra Apo'yu terk edip tek başına yaşasaydı...
3. Doğa, koca derdini bırakıp önce şu okulunu bitirseydi!
4. Metehan, Mihri'ye "Ben sana bakmam" dediğinde Mihri cevabı yapıştırsaydı!
5. Nursema daha o ilk zorla evlendirme rezaletinde sesini çıkarıp kendi başına ayakları üstünde duran bir kadın olarak evden ayrılsaydı!
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6. Fatih, daha en baştan annesi Pembe Hanım'a karşı çıkıp Doğa'yla ayrı eve çıksaydı!
7. Umut biraz beynini kullanıp misilleme için Nursema'yı aldatmasaydı!
8. Fatih uçkurunun peşine düşmeyip Doğa'yı aldatmasaydı da ikiz bebeklerinden birini kaybetmeselerdi!
9. Pembe, anlayışlı bir anne olup çocuklarına rahat verseydi!
10. Ömer, Görkem'le tanıştığı gece tek başına evine dönseydi!
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11. Görkem'in seri yalanları ortaya çıkıp evden kovulsaydı!
12. Giray, milf üvey anne rüyalarına dalmayıp adam olsaydı da Doğa'mız muradına erseydi!
13. Metehan, her gördüğü kıza aşık olup evlilik hayalleri kuracağına okulunu bitirseydi!
14. Sönmez anne ve Mustafa'nın lokantası kapanmasaydı!
15. Apo, Mustafa'ya "Seninle gurur duyuyorum" deseydi!
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Bonus: Doğa ve Fatih korunmayı akıl edip hiç çocuk sahibi olmasaydı da bu iki aile asla bir araya gelmeseydi!
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