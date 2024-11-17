Terapi Niyetine: Kızılcık Şerbeti'nde Yaşansa Şöyle Ferah Bir "Oh" Çekeceğimiz Şeyler!

Son dönemin popüler dizilerinden Kızılcık Şerbeti izleyenlerin sinirlerini hoplatmakla meşhur! Doğa'nın Fatih'le evlenmesinden, Kıvılcım'ın sürekli yanlış adamı seçmesine... İzlerken kangren olduğumuz o sahneleri görmez olaydık! Kızılcık Şerbeti izleyicisinin 'Keşke şöyle olsaydı' dediği şeyleri listeledik! Biz de sizinle aynı fikirdeyiz. İşte, Şerbo'da yaşansa şöyle bir rahat nefes alacağımız şeyler...