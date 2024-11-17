İlker Ayrık'tan Yıllar Önce Sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir Programıyla İlgili Şaşırtan İtiraf!

İlker Ayrık, 2012 yılında Kanal D ekranlarında sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir programıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Her yeni bölümünde çok güldüğümüz program efsaneler arasında yerini aldı. Sunucu İlker Ayrık yıllar sonra hoplatma oyunu hakkında şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Sevilen sunucu, yarışma sırasında yaşadığı komik ve heyecan dolu anıları paylaştı. Hoplatma oyunuyla ilgili anlattığı detaylar, kahkahaya boğdu.