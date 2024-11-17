İlker Ayrık'tan Yıllar Önce Sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir Programıyla İlgili Şaşırtan İtiraf!
İlker Ayrık'tan Yıllar Önce Sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir Programıyla İlgili Şaşırtan İtiraf!
İlker Ayrık, 2012 yılında Kanal D ekranlarında sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir programıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Her yeni bölümünde çok güldüğümüz program efsaneler arasında yerini aldı. Sunucu İlker Ayrık yıllar sonra hoplatma oyunu hakkında şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Sevilen sunucu, yarışma sırasında yaşadığı komik ve heyecan dolu anıları paylaştı. Hoplatma oyunuyla ilgili anlattığı detaylar, kahkahaya boğdu.
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İlker Ayrık, 2012 yılında Kanal D ekranlarında sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir programıyla hafızalara kazınmıştı. Her bölümüyle izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatan yarışma, televizyonun unutulmaz yapımları arasına girdi.
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Yıllar sonra hoplatma oyunuyla ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulunan İlker Ayrık, o dönem yaşadığı komik ve ilginç anıları anlattı.
Ayrık, o anonsu yaparken çok zorlandığını söyledi. Meşhur anons şöyleydi "Eşiniz 60 saniye içinde sizi kaç kez hoplatır?"
"Orada amaç trambolinde adamın eşini zıplatmasıydı ama tabii yanlış anlaşıldı. Ben de mecburen kaç kere hoplatıyor, diye eğilip saydım." diye konuştu.
Sevilen sunucunun bu açıklamaları izleyenleri bir kez daha güldürdü. Hoplatma oyunuyla ilgili paylaştığı detaylar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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