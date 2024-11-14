Esra Ezmeci'ye Gelen "Edep Sen Ne Güzel Şeysin" Dedirten Birbirinden İğrenç İtiraflar

Biz Esra Ezmeci'yi Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programı ile tanıyoruz. Ancak o aynı zamanda bir psikolog. Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden de kadınlara ve erkeklere ilişki tavsiyesi veriyor. Kendisine gelen tuhaf soru ve itirafları da sıklıkla sizlerle paylaşıyoruz. 'Artık daha tuhafını duymayız.' dediğimiz her olaydan sonra bir yenisi ağzımızı açık bırakıyor. İşte, Ezmeci'ye şimdiye kadar sorulmuş birbirinden acayip sorular ve itiraflar...