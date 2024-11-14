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Esra Ezmeci'ye Gelen "Edep Sen Ne Güzel Şeysin" Dedirten Birbirinden İğrenç İtiraflar

Esra Ezmeci'ye Gelen "Edep Sen Ne Güzel Şeysin" Dedirten Birbirinden İğrenç İtiraflar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.11.2024 - 20:41

Biz Esra Ezmeci'yi Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programı ile tanıyoruz. Ancak o aynı zamanda bir psikolog. Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden de kadınlara ve erkeklere ilişki tavsiyesi veriyor. Kendisine gelen tuhaf soru ve itirafları da sıklıkla sizlerle paylaşıyoruz. 'Artık daha tuhafını duymayız.' dediğimiz her olaydan sonra bir yenisi ağzımızı açık bırakıyor. İşte, Ezmeci'ye şimdiye kadar sorulmuş birbirinden acayip sorular ve itiraflar...

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1. Ne okuduk biz?

1. Ne okuduk biz?

2. Hani biz marjinaldik?

2. Hani biz marjinaldik?

3. Bu neyin kafası?

3. Bu neyin kafası?

4. Çıtayı yüksek tutun...

4. Çıtayı yüksek tutun...

5. Freud haklı olabilir!

5. Freud haklı olabilir!
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6. Beyniniz hala yanmadıysa aşağıya bakmayın!

6. Beyniniz hala yanmadıysa aşağıya bakmayın!

7. 🤯

7. 🤯

8. Haydaa...

8. Haydaa...

9. 👇🏻

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