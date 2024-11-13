Müge Anlı'da İlişki Yumağı İçindeki Kadriye Köşeye Sıkıştı: Stüdyoya Polis Çağırdı!

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Cinayetin çözülmesi için Ahmet Tuzlu'nun eski eşi ve oğlu Müge Anlı’nın programına katıldı. Ancak öldürülen adamın en az 2 kadınla daha ilişki yaşadığı öğrenildi. Yayına gelerek hakkındaki şüphelere yanıt veren Ahmet Tuzlu ile ilişki yaşayan kadınlardan Kadriye'nin eşi ve büyük oğlu cinayet şüphesi ile yargılanıyordu. Kadriye sorulara yanıt veremeyince ATV stüdyolarına polis çağırdı.