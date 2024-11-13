Müge Anlı'da İlişki Yumağı İçindeki Kadriye Köşeye Sıkıştı: Stüdyoya Polis Çağırdı!
Müge Anlı'da İlişki Yumağı İçindeki Kadriye Köşeye Sıkıştı: Stüdyoya Polis Çağırdı!
Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Cinayetin çözülmesi için Ahmet Tuzlu'nun eski eşi ve oğlu Müge Anlı’nın programına katıldı. Ancak öldürülen adamın en az 2 kadınla daha ilişki yaşadığı öğrenildi. Yayına gelerek hakkındaki şüphelere yanıt veren Ahmet Tuzlu ile ilişki yaşayan kadınlardan Kadriye'nin eşi ve büyük oğlu cinayet şüphesi ile yargılanıyordu. Kadriye sorulara yanıt veremeyince ATV stüdyolarına polis çağırdı.
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Konya'nın Ereğli ilçesinde 55 yaşındaki Ahmet Tuzlu, sulama hortumlarına bakım yapmak amacıyla gittiği Adabağ köyündeki ayçiçek tarlasında av tüfeği ile sırtından ve ensesinden vurularak hayatını kaybetti. Cinayetin çözülmesi için Ahmet Tuzlu'nun eski eşi Canan Şekerci ve oğlu Mustafa Tuzlu, Müge Anlı'nın programına katıldı.
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Ancak adamın en az 2 kadınla daha ilişki yaşadığı hatta eşinden de bu yüzden boşandığı ortaya çıktı. İlişki yaşadığı kadınların öldürüldüğü gece adamı yanına davet etmişlerdi.
İlişki yaşadığı kadınlardan Kadriye yayına katıldı. Eşi ve büyük oğlunun bu cinayetten sorumlu tutulduğu ortaya çıktı. Kocası bu sebeple hapis cezası da almıştı.
Diğer kadın Hanim ise bekar bir kadın olduğu için şüphelenilmemişti. Ancak Müge Anlı "Bu cinayeti bir kadının işlemediğini nereden biliyoruz?" diyerek kadınlar arasında kıskançlık olabileceğini vurguladı.
Kadriye birkaç gün stüdyoda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi ancak açıklamaları çelişkili bulundu. Kadriye jandarmaların kendisine başka bir kadını işaret ettiğini iddia ederek şüphe çekmeyi başardı.
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Müge Anlı "Doğru söylemiyorsun. Jandarma sana öyle bir şey demez. Şüpheyi üzerinden çekmeye çalışma. Ne biliyorsan anlat." dedikçe Kadriye sinir krizi geçirdi. Dün de Müge Anlı'nın ekibinin kendisini stüdyoda zorla tuttuğunu iddia ederek polisi aradı. Bugünkü yayında Müge Anlı'ya "Çocuklarımı özledim. Eve gitmek istedim, o yüzden polise yalan söyledim." diye itiraf etti.
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