Müge Anlı'da Aranan Dolandırıcı Meğer Kadınları Müstehcen Görüntüleri ile Kandırıyormuş!

Müge Anlı'ya evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia eden Şeyma, Ankaralı galerici sevgilisini bulmak için çıkmıştı. Müge anlı yaptığı yayınlarla dolandırıcı olduğu iddia edilen Emre Boz ile ilgili akılalmaz gerçekleri ortaya çıkardı. Onlarca insan 'Bu kişi bizi de dolandırdı.' diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Emre Boz ile ilgili kadınları hatta çocukları istismar ettiğine yönelik iddialar da ayyuka çıktı.