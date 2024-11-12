Müge Anlı'da Aranan Dolandırıcı Meğer Kadınları Müstehcen Görüntüleri ile Kandırıyormuş!
Müge Anlı'da Aranan Dolandırıcı Meğer Kadınları Müstehcen Görüntüleri ile Kandırıyormuş!
Müge Anlı'ya evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia eden Şeyma, Ankaralı galerici sevgilisini bulmak için çıkmıştı. Müge anlı yaptığı yayınlarla dolandırıcı olduğu iddia edilen Emre Boz ile ilgili akılalmaz gerçekleri ortaya çıkardı. Onlarca insan 'Bu kişi bizi de dolandırdı.' diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Emre Boz ile ilgili kadınları hatta çocukları istismar ettiğine yönelik iddialar da ayyuka çıktı.
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Müge Anlı'ya evlilik vaadi ile dolandırıldığını söyleyerek katılan Şeyma Karataş'ın iddiaların odağındaki Ankaralı galerici sevgilisi Emre Boz bulundu. Hatta parayı ödeyeceğini de söyledi ancak stüdyoya gelmeyip kaçtı.
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Market çalışanı olan Şeyma, "Benden sürekli borç para istedi. Krediler çekerek toplamda 1 milyon 500 bin TL para gönderdim. Ayrıca 6 Cumhuriyet altını ve 9 çeyrek altını elden verdim. 'Seni öldürürüm, kimse seni bulamaz' diye tehdit etti. Dolandırıldığımı anladım." demişti.
Müge Anlı'nın yayınları sonucunda onlarca kişi benzer dolandırıcılık iddiaları ile yayına bağlandı. Hatta şikayetçi olmak için savcılığa başvuranlar da oldu.
Müge Anlı, programında ihbarlar üzerine Emre Boz’un gözaltına alındığı duyurdu. Anlı, "Emre Boz, Ankara’da 'Silahlı tehdit, şantaj ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla gözaltına alındı. İki mağdur şikayette bulundu. 👇🏻
Boz’un ayrıca elindeki müstehcen görüntülerle şantaj yaparak para talep ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında, Boz’un daha önce çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası aldığı da ortaya çıktı.
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Yayına bağlanan diğer mağdurlar da Emre Boz’un telefonunda uygunsuz görüntüler saklayarak kadınlara şantaj yaptığını iddia etti. Bir kişi ise Boz’un, elindeki çıplak fotoğraflarla mağdurlara baskı yaptığını dile getirdi.
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