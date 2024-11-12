"Asla Ekrana Çıkmam" Demişti: İlkay Buharalı İlk Yayınında Programı Rüyasında Gördüğünü Anlattı!

YouTube yayınlarıyla tanınan İlkay Buharalı, TV8 ekranlarında seyirci ile buluştu. 'İlkay Buharalı'yla Gerçekler' adını verdiği programının ilk yayını dün gerçekleşti. Buharalı, yayında 'Asla televizyona çıkmam!' dediğini itiraf etti. Özel yaşamını anlatan Buharalı, programı rüyasında gördüğünü söyledi. 'Teklif gelmeden önce bana rüyamda kabul etmemi söylediler.' dedi.