"Asla Ekrana Çıkmam" Demişti: İlkay Buharalı İlk Yayınında Programı Rüyasında Gördüğünü Anlattı!
"Asla Ekrana Çıkmam" Demişti: İlkay Buharalı İlk Yayınında Programı Rüyasında Gördüğünü Anlattı!
YouTube yayınlarıyla tanınan İlkay Buharalı, TV8 ekranlarında seyirci ile buluştu. 'İlkay Buharalı'yla Gerçekler' adını verdiği programının ilk yayını dün gerçekleşti. Buharalı, yayında 'Asla televizyona çıkmam!' dediğini itiraf etti. Özel yaşamını anlatan Buharalı, programı rüyasında gördüğünü söyledi. 'Teklif gelmeden önce bana rüyamda kabul etmemi söylediler.' dedi.
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"Deşifre" ile "İz Peşinde" gibi dosya haber programlarına imza atan İlkay Buharalı, YouTube'daki içerikleriyle de geniş bir izleyici kitlesi oluşturmuştu. Şimdi ise televizyon ekranlarına adım attı.
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Yeni programında gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya odaklanacak olan Buharalı, Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz gibi isimlerin gündüz kuşağındaki programlarına benzer bir formatla izleyici karşısına çıktı.
“İlkay Buharalı’yla Gerçekler” ismini verdiği programının ilk bölümü dün yayınlandı. Buharalı, ilk yayınında "Asla televizyona çıkmam, demiştim." diyerek izleyicisine itirafta bulundu.
Kendisine kanaldan teklif gelmeden önce programı rüyasında gördüğünü söyleyen Buharalı, "Başka kanallardan da teklif aldım ama kabul etmedim. Burayı rüyamda gördüm. Bana rüyamda kabul etmemi söylediler." dedi.
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