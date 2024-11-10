Müge Anlı ve Esra Erol'a Yeni Rakip: İlkay Buharalı Televizyonda Reality Show Sunacak!
Müge Anlı ve Esra Erol'a Yeni Rakip: İlkay Buharalı Televizyonda Reality Show Sunacak!
Kaynak: https://www.instagram.com/tv8/reel/DB...
Araştırmacı gazeteci İlkay Buharalı, 'Deşifre' ve 'İz Peşinde' adlı dosya haber programları ile YouTube yayınlarından tanınmıştı. Yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan Buharalı, televizyona çıkmaya hazırlanıyor. Kayıpların bulunmasına yardımcı olmak, adli olayları araştırmak ve küs olan kişilere 'barışmak istiyorum' çağrılarında destek olmak amacıyla yeni bir program başlatıyor. 'İlkay Buharalı'yla Gerçekler' adı verilen program, ilk bölümüyle yakında ekranlarda olacak. Peki, İlkay Buharalı hangi kanalda, saat kaçta yayında olacak, işte cevabı...
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“Deşifre” ve “İz Peşinde” gibi dosya haber programlarının yanı sıra YouTube’da hazırladığı içeriklerle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan İlkay Buharalı'yı artık televizyon ekranlarında izleyeceğiz.
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Bu yeni programında ise gerçekleri ortaya çıkarma konusunda izleyicilere ışık tutacak.
Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz gibi isimlerin gündüz kuşağında yayınlanan programlarının bir benzerini hazırlayan Buharalı, kayıpları arayacak, küsleri barıştıracak ve adli olayları araştıracak.
“İlkay Buharalı’yla Gerçekler” adını verdiği yeni programı için TV8 ile anlaşan Buharalı, bundan böyle Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 12.45’te ekranlarda olacak.
TV8'in yayınladığı tanıtım videosu👇🏻
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