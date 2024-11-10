Müge Anlı ve Esra Erol'a Yeni Rakip: İlkay Buharalı Televizyonda Reality Show Sunacak!

Araştırmacı gazeteci İlkay Buharalı, 'Deşifre' ve 'İz Peşinde' adlı dosya haber programları ile YouTube yayınlarından tanınmıştı. Yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan Buharalı, televizyona çıkmaya hazırlanıyor. Kayıpların bulunmasına yardımcı olmak, adli olayları araştırmak ve küs olan kişilere 'barışmak istiyorum' çağrılarında destek olmak amacıyla yeni bir program başlatıyor. 'İlkay Buharalı'yla Gerçekler' adı verilen program, ilk bölümüyle yakında ekranlarda olacak. Peki, İlkay Buharalı hangi kanalda, saat kaçta yayında olacak, işte cevabı...

Tanıtım videosu kaynak: TV8