Estetik Çok Değiştirmiş: Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Yıllar Öncesinin Popüler Yarışmasına Katılmış!

Elif Andaç Çam'ı ekranların sevilen dizisinde izledik, çok beğendik! Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı 'Bahar' dizisinde Çağla karakterini canlandıran oyuncu büyük beğeni kazandı. Ancak buralara gelmesi kolay olmadı. Çam'ın oyunculuk yolculuğu hakkında bilinmeyen bir gerçek gün yüzüne çıktı. Çam, oyuncu olma hayaliyle yıllar önce bir yarışmaya katılmış. İşte görenlere 'Estetik yakışmış!' dedirtecek yıllar öncesinden o görüntüleri...