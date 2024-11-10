Estetik Çok Değiştirmiş: Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Yıllar Öncesinin Popüler Yarışmasına Katılmış!
Estetik Çok Değiştirmiş: Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Yıllar Öncesinin Popüler Yarışmasına Katılmış!
Elif Andaç Çam'ı ekranların sevilen dizisinde izledik, çok beğendik! Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı 'Bahar' dizisinde Çağla karakterini canlandıran oyuncu büyük beğeni kazandı. Ancak buralara gelmesi kolay olmadı. Çam'ın oyunculuk yolculuğu hakkında bilinmeyen bir gerçek gün yüzüne çıktı. Çam, oyuncu olma hayaliyle yıllar önce bir yarışmaya katılmış. İşte görenlere 'Estetik yakışmış!' dedirtecek yıllar öncesinden o görüntüleri...
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Show TV'nin popüler dizisi 'Bahar', yayın hayatına başladığı günden beri izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. MF Yapım tarafından hazırlanan dizi, Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan ve Füsun Demirel gibi başarılı ve tanınmış isimlerin performanslarıyla her hafta reytinglerde yükselişini sürdürüyor.
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Dizinin genç oyuncuları ve karakterleri, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bahar'ın yakın arkadaşı Çağla karakteri, izleyicilerin dikkatini çeken önemli karakterlerden biri oldu.
Bu karakteri canlandıran yetenekli oyuncu Elit Andaç Çam, kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazandı.
Elit Andaç Çam, yıllardır birçok dizi ve filmde rol almasına rağmen, izleyicilerin genellikle bilmediği bir detay ortaya çıktı. Çam, Nurgül Yeşilçay, Müjde Ar ve Sinan Çetin gibi ünlü isimlerin jüri üyeliğini yaptığı, genç oyuncuların 13 hafta boyunca yarıştığı 'Artiz Mektebi' adlı yarışma programına katılmış.
2011 yılında yayınlanan bu yarışma programında Elit Andaç Çam da yer almış. Ayrıca, ünlü oyuncunun estetiksiz görüntüsü de izleyicilerin dikkatini çekti.
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Burcu Biricik ve Alican Aytekin gibi isimler de bu yarışma programından çıkan başarılı oyunculardan...
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