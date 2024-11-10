Tesettüre Girip Çıktı, Adını Değiştirdi: Popstar Alaturka Özlem'in Son Haline Görenler İnanamadı!
Tesettüre Girip Çıktı, Adını Değiştirdi: Popstar Alaturka Özlem'in Son Haline Görenler İnanamadı!
Popstar Alaturka, bir dönem televizyon tarihinin en ikonik programlarından biri olmuştu. Programın en unutulmaz yüzlerinden biri de kuşkusuz Özlem Güneş'ti. Henüz 19 yaşında bu büyük platforma adım atan Güneş, yıllar sonra karşımıza tesettürlü çıkmıştı. Ancak, zaman içinde yaşam tarzında değişiklikler yapan Güneş, farklı bir görünümle hayranlarının karşısına çıktı. Instagram'da paylaştığı son haliyle herkesi şaşırtmayı başardı.
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Popstar Alaturka, 2006'dan 2009'a kadar Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından biriydi. Jürisinde Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş gibi önemli isimlerin bulunduğu bu program, birçok genç yeteneği keşfetme fırsatı buldu.
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Bu yeteneklerden biri de 19 yaşındaki Şanlıurfalı Özlem Güneş'ti. Özlem, sadece sesiyle değil, aynı zamanda güçlü karakteriyle de dikkatleri üzerine çekti.
Özlem, program süresince dekolte giymediği için eleştirilere maruz kaldı. Ancak bu eleştirilere karşı cesur bir duruş sergileyerek, jüri üyeleriyle tartışmaktan çekinmedi.
Bir röportajda Armağan Çağlayan'a "Ben manken değilim dekolte giymem" diyerek tepkisini gösterdi. Bu durum, Özlem'in yarışmadan elenmek istediği yönünde dedikoduların çıkmasına neden oldu.
Yarışma sonrasında bir süre şarkıcılık kariyerine devam eden Özlem, daha sonra ortalıktan kayboldu. Ancak yıllar sonra, hayatında büyük bir değişiklik yaparak yeniden karşımıza çıktı.
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Evlendikten bir süre sonra tesettüre giren Özlem, sosyal medya hesaplarını kapattı ve bir süreliğine toplumdan uzaklaştı. Bu sürecin ardından, tamamen yeni bir görünümle ve "mekselina_islam" adlı bir Instagram hesabıyla geri döndü.
Günümüzde "ozlem_gunesssss" adlı Instagram hesabında 965 bin takipçisi olan Özlem, yaklaşık bir aydır kendisini paylaşmıyordu. Bir takipçisinin "Açıldığın söyleniyor, doğru mu?" sorusuna "Evet, yaklaşık bir aydır açığım" yanıtını veren Özlem, merak uyandırmıştı.
Konuyla ilgili paylaşımlarına devam eden Özlem, son halini sevenleri ile paylaştı. Popstar Alaturka'nın unutulmaz yarışmacısı Özlem'in son hali, herkesi şaşırttı. Özlem, eski halinden tamamen farklı bir görünüme bürünmüştü.
İşte paylaştığı video👇🏻
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