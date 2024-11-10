Tesettüre Girip Çıktı, Adını Değiştirdi: Popstar Alaturka Özlem'in Son Haline Görenler İnanamadı!

Popstar Alaturka, bir dönem televizyon tarihinin en ikonik programlarından biri olmuştu. Programın en unutulmaz yüzlerinden biri de kuşkusuz Özlem Güneş'ti. Henüz 19 yaşında bu büyük platforma adım atan Güneş, yıllar sonra karşımıza tesettürlü çıkmıştı. Ancak, zaman içinde yaşam tarzında değişiklikler yapan Güneş, farklı bir görünümle hayranlarının karşısına çıktı. Instagram'da paylaştığı son haliyle herkesi şaşırtmayı başardı.