Başından Vurulan Mutlu Kaya, Ses Yarışması Sonrası Yardım İstediği Sibel Can ile İlgili Sert Konuştu!
Başından Vurulan Mutlu Kaya, Ses Yarışması Sonrası Yardım İstediği Sibel Can ile İlgili Sert Konuştu!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/mutlu...
Sibel Can, Sertap Erener ve Gökhan Türkmen’in juri üyeliğini yaptığı ’Sesi Çok Güzel’ adlı ses yarışması ile adını duyurmuştu. Mutlu Kaya kendisine takıntılı bir erkek tarafından başından vurularak günlerce yoğun bakımda kaldı. Yarışmada Sibel Can'ın büyük ilgi gösterdiği ve milyonların önünde destek vereceğini açıkladığı Kaya'dan yıllar sonra Posta Gazetesi'ne itiraf geldi. Sibel Can ile ilgili sert konuşan Kaya, ünlü isimden yardım istediğini ancak 'merhamet göstermediğini' söyledi.
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2015 yılında FOX TV ekranlarında yayınlanan Sesi Çok Güzel programıyla tanınan Mutlu Kaya, takıntılı bir hayranı tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra saldırı sonucunda konuşma ve yürüme yetisini kaybetti.
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Tedavi sürecinden sonra hayatını müziğe adayan Kaya, 'Direniş' adlı bir single çıkardı ve bu eserini tüm şiddet mağduru kadınlara ithaf etti. "Eğer o saldırı yaşanmasaydı, bugün dünya starı olabilirdim" diyen Kaya, Posta gazetesine verdiği röportajda hayatını ve mücadelesini anlattı.
Yanı sıra o dönemde Sibel Can, Sertap Erener ve Gökhan Türkmen’in juri üyeliğini yaptığı ses yarışmasında yaşadıklarından da bahsetti. Yarışmada Mutlu Kaya'yı çok beğenen ve övmelere doyamayan Sibel Can'dan destek göremediğini açıkladı.
Sibel Can, Mutlu Kaya'nın yeteneğini keşfettiği dönemde onu takımına dahil etmek için Diyarbakır'a gitmiş ve Kaya'yı çalıştığı okul kantininde ziyaret etmişti.
Can, genç yarışmacıyı "veliahtım" olarak nitelendirmişti. Bu dönemde Sibel Can'ın Mutlu Kaya'ya destek sağladığı düşünülüyordu. Ancak Kaya'nın iddialarına göre gerçek bambaşkaydı.
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Bu konu hakkında da konuşan Kaya, Sibel Can'ın kendisine destek sağladığı iddialarına "O çok merhametsiz biri." diye yanıt verdi. Sibel Can'ın ekran önünde annesine ve kendisine verdiği sözlerin tamamının şov olduğunu söyleyen Kaya, "Ailem hastane önünde 1 liralık suyu alıp da içemeyecek kadar garibandı. O günden sonra bir daha ne aramış ne sormuş. Şovunu yaptı, gitti. Bir kuruşluk yardımı yok." dedi.
"Ben kimsenin veliahtı falan değilim." diyen Kaya, "Bana yardım etmek zorunda değil tabii. Tek üzüntüm, belki o yardım edeceğim diye yalan söylemeseydi, birileri tedavime yardım edebilirdi. Sibel Can aileye her türlü yardımı yaptı diye düşündü herkes sanırım, kimse yardım eli uzatmadı. Bir de onlara ev, araba aldım diye yalanlar söylendi. Çok üzüldüm." diye konuştu.
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