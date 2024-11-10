Başından Vurulan Mutlu Kaya, Ses Yarışması Sonrası Yardım İstediği Sibel Can ile İlgili Sert Konuştu!

Sibel Can, Sertap Erener ve Gökhan Türkmen’in juri üyeliğini yaptığı ’Sesi Çok Güzel’ adlı ses yarışması ile adını duyurmuştu. Mutlu Kaya kendisine takıntılı bir erkek tarafından başından vurularak günlerce yoğun bakımda kaldı. Yarışmada Sibel Can'ın büyük ilgi gösterdiği ve milyonların önünde destek vereceğini açıkladığı Kaya'dan yıllar sonra Posta Gazetesi'ne itiraf geldi. Sibel Can ile ilgili sert konuşan Kaya, ünlü isimden yardım istediğini ancak 'merhamet göstermediğini' söyledi.