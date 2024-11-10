Yüzü Yanan MasterChef Beyza Kararını Açıkladı: Yarışmaya Devam Edecek mi?

MasterChef Türkiye yarışmasında ekran önünde feci bir kaza yaşandı. MasterChef yarışmacısı Beyza'nın yüzü yandı. Yüzü yanan Beyza hastaneye kaldırıldı. 12 gündür yanık tedavisi gören yarışmacı dün akşam yayına çıktı. MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı, devam ediyor mu; herkes merak ediyordu. Beyza dünkü yayında son kararını açıkladı.