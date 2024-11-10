Yüzü Yanan MasterChef Beyza Kararını Açıkladı: Yarışmaya Devam Edecek mi?
Yüzü Yanan MasterChef Beyza Kararını Açıkladı: Yarışmaya Devam Edecek mi?
MasterChef Türkiye yarışmasında ekran önünde feci bir kaza yaşandı. MasterChef yarışmacısı Beyza'nın yüzü yandı. Yüzü yanan Beyza hastaneye kaldırıldı. 12 gündür yanık tedavisi gören yarışmacı dün akşam yayına çıktı. MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı, devam ediyor mu; herkes merak ediyordu. Beyza dünkü yayında son kararını açıkladı.
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tv8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz günlerde çok acı bir kaza yaşandı. Yarışmacılardan Beyza'nın yüzü yandı.
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Yarışmacı Beyza, yüzüne kızgın yağ dökülmesi nedeniyle 12 gün boyunca tedavi gördü. Bu süreçte izleyicilerin aklında "Beyza elendi mi?" sorusu oluştu.
Günlerdir aklımızı kurcalayan soru yanıt buldu. Beyza, MasterChef'in dün akşamki yayınına çıktı ve son kararını şeflerle paylaştı.
MasterChef'te yüzü yanan Beyza yarışmaya geri döndüğünü açıklayınca hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyiciler arasında büyük bi sevinç yaşandı.
Ayrıca, genç yarışmacı, bu kararı ailesiyle de görüştüğünü belirtti. Beyza'nın yarışmaya devam etme kararı, sosyal medyada büyük bir sevinçle karşılandı.
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Diğer yarışmacılar da Beyza'nın yarışmaya devam edeceğini öğrendiklerinde duygusal anlar yaşadılar ve gözyaşlarını tutamadılar.
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