Somer Şef Yine Yaptı Yapacağını: 10 Kasım'da Atatürklü Bıçak Küpesi ile Ekrana Çıktı!
Somer Şef Yine Yaptı Yapacağını: 10 Kasım'da Atatürklü Bıçak Küpesi ile Ekrana Çıktı!
MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ekranların sevilen isimleri haline geldiler. Yarışma programı ile birlikte popüler olan şefler kendine has tarzı ile anılıyor. Somer Şef ise giydikleri ve taktıklarıyla çok konuşuluyor. Somer Şef bu kez 10 Kasım tarihli yayında Atatürklü bıçak küpesi ile dikkat çekti. Sosyal medyada 10 Kasım temalı özel aksesuarına yorum yağdı.
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TV8'in popüler yarışma programlarından biri olan MasterChef'te Şef Somer Sivrioğlu'nun her hafta değişen giyim tarzı ve aksesuarlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor.
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Sivrioğlu, sıradışı kombinleri ve aksesuarlarıyla her hafta adından söz ettirmeyi başarıyor.
Ancak, 10 Kasım tarihli bu akşam yayınlanacak bölümde yaptığı bir hareketle özellikle göz doldurdu.
Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılında şefler onu unutmadı. Sivrioğlu'nun Atatürk'ün resmini taşıyan şef bıçağı şeklindeki küpesi dikkatleri üzerine topladı.
Bu özel aksesuar, sosyal medyada geniş yankı buldu ve çok sayıda yorum aldı.
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Sosyal medyada fragmanı izleyenler bu şık harekete bayıldı.
Şef'e övgü dolu yorumlar geldi.
Programda böyle bir ince detayın olması herkesi gururlandırdı.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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