Somer Şef Yine Yaptı Yapacağını: 10 Kasım'da Atatürklü Bıçak Küpesi ile Ekrana Çıktı!

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ekranların sevilen isimleri haline geldiler. Yarışma programı ile birlikte popüler olan şefler kendine has tarzı ile anılıyor. Somer Şef ise giydikleri ve taktıklarıyla çok konuşuluyor. Somer Şef bu kez 10 Kasım tarihli yayında Atatürklü bıçak küpesi ile dikkat çekti. Sosyal medyada 10 Kasım temalı özel aksesuarına yorum yağdı.