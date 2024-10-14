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"Kapı Kilidi mi Takmış O?": MasterChef'te Somer Şef'in İlginç Kombini Dillere Düştü!

"Kapı Kilidi mi Takmış O?": MasterChef'te Somer Şef'in İlginç Kombini Dillere Düştü!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 10:46

MasterChef'in tarz şeflerinden Somer Sivrioğlu giydikleriyle yine gündem oldu. Sosyal medyada izleyenlerin diline düşen Somer Şef'e 'Yakasına kapı kilidi mi takmış?' yorumları geldi. Üstelik haklıydılar, evet taktı!

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TV8'in sevilen yarışması MasterChef'in en çok konuşulanlarından biri Şef Somer Sivrioğlu'nun kombinleri.

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'in en çok konuşulanlarından biri Şef Somer Sivrioğlu'nun kombinleri.

Somer Şef'in o tarz bıçaklı küpesi yok satmıştı. Geçtiğimiz hafta "Tesettür modasına uymuş." yorumları aldı. Bu kez ise kombininde kapı kilidi kullandı.

Somer Şef'in o tarz bıçaklı küpesi yok satmıştı. Geçtiğimiz hafta "Tesettür modasına uymuş." yorumları aldı. Bu kez ise kombininde kapı kilidi kullandı.

Kendine has tarzıyla izleyicileri sık sık şaşırtan Somer Şef'in yakasındaki kapı kilidi gözlerden kaçmadı.

Kendine has tarzıyla izleyicileri sık sık şaşırtan Somer Şef'in yakasındaki kapı kilidi gözlerden kaçmadı.

"Görmeden inanmam!" diyenler için Somer Şef'in kombini👇🏻

"Görmeden inanmam!" diyenler için Somer Şef'in kombini👇🏻

Önce kimse inanamadı.

Önce kimse inanamadı.
x.com
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Sonra emin olduk.

Sonra emin olduk.
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Şaşkınlığını gizleyemeyenler yorumlara koştu.

Şaşkınlığını gizleyemeyenler yorumlara koştu.
twitter.com

Belki de enerjilere kapatmıştır, kendini...

Belki de enerjilere kapatmıştır, kendini...
twitter.com

Nerden baksan orijinal...

Nerden baksan orijinal...
twitter.com

Siz yakanıza kapı kilidi takar mısınız? Yorumlarda buluşalım...

Siz yakanıza kapı kilidi takar mısınız? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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