"Kapı Kilidi mi Takmış O?": MasterChef'te Somer Şef'in İlginç Kombini Dillere Düştü!
"Kapı Kilidi mi Takmış O?": MasterChef'te Somer Şef'in İlginç Kombini Dillere Düştü!
MasterChef'in tarz şeflerinden Somer Sivrioğlu giydikleriyle yine gündem oldu. Sosyal medyada izleyenlerin diline düşen Somer Şef'e 'Yakasına kapı kilidi mi takmış?' yorumları geldi. Üstelik haklıydılar, evet taktı!
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TV8'in sevilen yarışması MasterChef'in en çok konuşulanlarından biri Şef Somer Sivrioğlu'nun kombinleri.
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Somer Şef'in o tarz bıçaklı küpesi yok satmıştı. Geçtiğimiz hafta "Tesettür modasına uymuş." yorumları aldı. Bu kez ise kombininde kapı kilidi kullandı.
Kendine has tarzıyla izleyicileri sık sık şaşırtan Somer Şef'in yakasındaki kapı kilidi gözlerden kaçmadı.
"Görmeden inanmam!" diyenler için Somer Şef'in kombini👇🏻
Önce kimse inanamadı.
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Sonra emin olduk.
Şaşkınlığını gizleyemeyenler yorumlara koştu.
Belki de enerjilere kapatmıştır, kendini...
Nerden baksan orijinal...
Siz yakanıza kapı kilidi takar mısınız? Yorumlarda buluşalım...
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