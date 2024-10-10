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Giray Altınok'un Yeni Dizisi "Karşılaşmalar"da Şükrü Özyıldız'ı Görenler Tanıyamadı!

Giray Altınok'un Yeni Dizisi "Karşılaşmalar"da Şükrü Özyıldız'ı Görenler Tanıyamadı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 21:32

Başarılı oyuncu Giray Altınok imzalı Karşılaşmalar dizisi 4 Ekim'de seyircisi ile buluştu. Oyuncu Şükrü Özyıldız'ı ise görenler tanıyamadı. Rolü gereği kostümüyle fotoğraf paylaşan Özyıldız'ı gören dönüp bir daha baktı.

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Prens dizisi ile unutulmaz bir komedi şöleni yaşatan Giray Altınok, yeni dizisi Karşılaşmalar'ı duyurmuştu.

Prens dizisi ile unutulmaz bir komedi şöleni yaşatan Giray Altınok, yeni dizisi Karşılaşmalar'ı duyurmuştu.

Exxen'de yayınlanacak dizinin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Sinem Kobal, Şükrü Özyıldız ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor.

Exxen'de yayınlanacak dizinin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Sinem Kobal, Şükrü Özyıldız ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor.

4 Ekim'de yayına giren dizi için rolü gereği adeta başka birine dönüşen Şükrü Özyıldız herkesi şaşırttı.

4 Ekim'de yayına giren dizi için rolü gereği adeta başka birine dönüşen Şükrü Özyıldız herkesi şaşırttı.

Günlük hayatta “bu kadar da olmaz” denilen karşılaşmaları farklı konuklarla bir araya getiren dizideki halini paylaşan Özyıldız, dönüp bir daha bakmamıza neden oldu.

Günlük hayatta “bu kadar da olmaz” denilen karşılaşmaları farklı konuklarla bir araya getiren dizideki halini paylaşan Özyıldız, dönüp bir daha bakmamıza neden oldu.

Gerçekten kim bu adam?😂

Gerçekten kim bu adam?😂
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Eğer profilinde ismi yazmasa asla tanıyamazdık.😂

Eğer profilinde ismi yazmasa asla tanıyamazdık.😂

Dizi belli ki Prens sonrası hepimizin yüzünü güldürecek! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Dizi belli ki Prens sonrası hepimizin yüzünü güldürecek! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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