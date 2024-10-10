Giray Altınok'un Yeni Dizisi "Karşılaşmalar"da Şükrü Özyıldız'ı Görenler Tanıyamadı!

Başarılı oyuncu Giray Altınok imzalı Karşılaşmalar dizisi 4 Ekim'de seyircisi ile buluştu. Oyuncu Şükrü Özyıldız'ı ise görenler tanıyamadı. Rolü gereği kostümüyle fotoğraf paylaşan Özyıldız'ı gören dönüp bir daha baktı.