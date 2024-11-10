Yalan Dünya'da Oynamıştı: Ünlü Komedyen Bahar Dizisine Konuk Olacak!

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar ekranların tozunu attırmaya devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolünde olduğu dizi çoğunluğun beğenisini kazanmayı başardı. Senaryosu giderek heyecanlanan diziye birçok yeni isim de katıldı. Komedi oyuncularını bir araya getiren diziye bu kez de Yalan Dünya'da oynayan bir oyuncu konuk olacak. Birsen Altıntaş'ın haberine göre konuk oyuncu ile ilgili detaylar içeriğimizde...