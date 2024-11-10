Yalan Dünya'da Oynamıştı: Ünlü Komedyen Bahar Dizisine Konuk Olacak!
Yalan Dünya'da Oynamıştı: Ünlü Komedyen Bahar Dizisine Konuk Olacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar ekranların tozunu attırmaya devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolünde olduğu dizi çoğunluğun beğenisini kazanmayı başardı. Senaryosu giderek heyecanlanan diziye birçok yeni isim de katıldı. Komedi oyuncularını bir araya getiren diziye bu kez de Yalan Dünya'da oynayan bir oyuncu konuk olacak. Birsen Altıntaş'ın haberine göre konuk oyuncu ile ilgili detaylar içeriğimizde...
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolünde oynadığı Bahar dizisi Show TV'de reyting rekorları kırıyor.
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Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bahar'da kahkaha tufanı esiyor. Uzun zamandır televizyon ekranlarında görmediğimiz türde komediye yer veren Bahar, zaman zaman yeni oyuncuları konuk alıyor.
Geçtiğimiz hafta Bahar'a Ayta Sözeri damgasını vurmuşken dizi hız kesmeden müjdeyi verdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bölümde Yalan Dünya'nın komik oyuncusu Hakan Meriçliler yer alacak.
Meriçliler diziye “Dedektif Edip” rolüyle katılacak. Bakalım, yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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