Demet Evgar'ın Oynadığı Bahar Rolü için İlk Hangi Oyuncunun Düşünüldüğü Ortaya Çıktı!
Demet Evgar'ın Oynadığı Bahar Rolü için İlk Hangi Oyuncunun Düşünüldüğü Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.mynet.com/bahar-rolu-icin...
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde oynadığı Bahar dizisi izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV'de her Salı saat 20.00'de yayınlanan dizi reytinglerde hep üst sırada. Biz Bahar'ı Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu ile sevdik. Ancak ilk olarak Bahar rolü için başka bir isim düşünülmüş. Bakın, o oyuncu kimmiş...
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Show TV'nin popüler dizisi 'Bahar' her Salı ekranlarda fırtınalar estiriyor. İlk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, her hafta sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi yetenekli isimlerin yer aldığı dizi adeta ekranlarda kahkaha tufanı yaratıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dizi, izleyicilerden tam puan almayı başarıyor.
Dizide özellikle Bahar karakteri izleyenler tarafından ayrı bir seviliyor. Demet Evgar'ın başarılı oyunculuğu ile devleşen Bahar eğer işler farklı ilerleseydi başka bir oyuncunun karakteri olabilirdi.
Bahar dizisinin başrolünde Demet Evgar'ın yer almasına karar verilmeden önce başka bir isim düşünüldüğü iddiası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kulislerde dönen dedikodulara göre, Bahar karakteri için ilk düşünülen isimlerden biri Gupse Özay'mış. Ancak uzun süren oyuncu seçme sürecinin sonunda Demet Evgar'ın bu rol için en uygun isim olduğuna karar verilmiş.
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Sizce Bahar, Gupse Özay olsaydı nasıl olurdu? Yorumlarda bizlerle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın...
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