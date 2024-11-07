Demet Evgar'ın Oynadığı Bahar Rolü için İlk Hangi Oyuncunun Düşünüldüğü Ortaya Çıktı!

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde oynadığı Bahar dizisi izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV'de her Salı saat 20.00'de yayınlanan dizi reytinglerde hep üst sırada. Biz Bahar'ı Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu ile sevdik. Ancak ilk olarak Bahar rolü için başka bir isim düşünülmüş. Bakın, o oyuncu kimmiş...