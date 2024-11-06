Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den Aylar Sonra Gelen Tokat İtirafı!
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den Aylar Sonra Gelen Tokat İtirafı!
Show TV'nin YouTube kanalına konuk olan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti Fatih karakterine açılan tokat sitesi ile ilgili yaşadığı bir anıyı anlattı. Güngör'ün tokat sitesi ile ilgili itirafına gülsek mi ağlasak mı, bilemedik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı "Kızılcık Şerbeti" ilk bölümünden itibaren reyting sonuçlarıyla gündemden düşmeyen, büyük ilgi gören bir yapım oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih ve Doğa'nın ailelerinin, seküler ve muhafazakar yaşam tarzları arasındaki çatışmayı ele alan dizinin en çok tartışılan karakterlerinden biri olan Fatih Ünal, izleyicilerin büyük bir kısmı tarafından hoş karşılanmadı.
Fatih Ünal karakterinin izleyicileri sinirlendiren tavırları, bazı dizi severlerin "Fatih'i Tokatla" adında bir internet sitesi oluşturmasına yol açtı. Bu site, geçtiğimiz yıl hayata geçirildi ve bir hafta içinde Fatih karakteri, 3 milyondan fazla kez "tokatlandı".
Doğukan Güngör, bu durumla ilgili olarak, "Karakterin ilginç yönleri olduğu için böyle yaratıcı bir çözüm bulunmuş. Oyuncu olarak, karakterin bu kadar renkli olması hoşuma gidiyor. Ancak, Fatih'in yaptıklarını onaylamıyorum." şeklinde bir açıklama yaptı.
Show TV'nin YouTube kanalına konuk olan Doğukan Güngör, tokat sitesiyle ilgili bir anısını paylaştı. Güngör, "Bir bayan, çok sakin bir şekilde yanıma gelip 'Bir kere kendinizi tokatlar mısınız?' diye sordu. Telefonunu önüme koydu. Ben de ona baktım, cesaretini takdir ettim ve kendimi tokatladım." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın