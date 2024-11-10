MasterChef'teki Korkunç Kazada Yüzü Feci Şekilde Yanan Beyza'dan İlk Paylaşım Geldi!

Türkiye'nin popüler yemek yarışması MasterChef'te, yarışmacılardan Beyza'nın başına talihsiz bir olay geldi. Beyza'nın yüzü, yaşanan bir kaza sonucu yanarak ciddi bir şekilde zarar gördü. Bu korkunç olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Beyza, yanık tedavisi görmek üzere 12 gün boyunca hastanede kaldı. Dün akşam ilk kez yayına çıkan Beyza yarışmaya devam edip edemeyeceğini açıkladı. MasterChef Beyza'dan yayın sonrası ilk paylaşım geldi.