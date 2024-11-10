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MasterChef'teki Korkunç Kazada Yüzü Feci Şekilde Yanan Beyza'dan İlk Paylaşım Geldi!

MasterChef'teki Korkunç Kazada Yüzü Feci Şekilde Yanan Beyza'dan İlk Paylaşım Geldi!

MasterChef Türkiye
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.11.2024 - 15:04

Türkiye'nin popüler yemek yarışması MasterChef'te, yarışmacılardan Beyza'nın başına talihsiz bir olay geldi. Beyza'nın yüzü, yaşanan bir kaza sonucu yanarak ciddi bir şekilde zarar gördü. Bu korkunç olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Beyza, yanık tedavisi görmek üzere 12 gün boyunca hastanede kaldı. Dün akşam ilk kez yayına çıkan Beyza yarışmaya devam edip edemeyeceğini açıkladı. MasterChef Beyza'dan yayın sonrası ilk paylaşım geldi.

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TV8'in popüler yarışma programı MasterChef Türkiye'de son dönemde talihsiz bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmesi sonucu ciddi bir yanık meydana geldi.

TV8'in popüler yarışma programı MasterChef Türkiye'de son dönemde talihsiz bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmesi sonucu ciddi bir yanık meydana geldi.

Beyza, bu korkunç kaza sonrasında 12 gün boyunca hastanede tedavi gördü. Bu süre zarfında, izleyicilerin aklında "Beyza yarışmadan elendi mi?" gibi sorular belirdi.

Beyza, bu korkunç kaza sonrasında 12 gün boyunca hastanede tedavi gördü. Bu süre zarfında, izleyicilerin aklında "Beyza yarışmadan elendi mi?" gibi sorular belirdi.

Bu merak edilen soru nihayet yanıt buldu. Beyza, MasterChef'in son yayınına katıldı ve son durumunu şeflerle paylaştı.

Bu merak edilen soru nihayet yanıt buldu. Beyza, MasterChef'in son yayınına katıldı ve son durumunu şeflerle paylaştı.

Yüzü yanmış olan Beyza'nın yarışmaya geri dönme kararı, hem stüdyodaki diğer yarışmacılar hem de ekran başındaki izleyiciler arasında büyük bir sevinç yarattı.

Yüzü yanmış olan Beyza'nın yarışmaya geri dönme kararı, hem stüdyodaki diğer yarışmacılar hem de ekran başındaki izleyiciler arasında büyük bir sevinç yarattı.

Beyza, yarışma sonrasında sosyal medya üzerinden ilk paylaşımını yaptı. Bu paylaşım, yarışmanın sadık izleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Beyza, yarışma sonrasında sosyal medya üzerinden ilk paylaşımını yaptı. Bu paylaşım, yarışmanın sadık izleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
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Beyza paylaşımında, "Pes etmek yok yola devam!" dedi.

Beyza paylaşımında, "Pes etmek yok yola devam!" dedi.

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