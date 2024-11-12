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Kızılcık Şerbeti’nin Milf Karakteri Heves’in Astrolojik Karakter Analizini Yapıyoruz!

Kızılcık Şerbeti’nin Milf Karakteri Heves’in Astrolojik Karakter Analizini Yapıyoruz!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.11.2024 - 18:37

Kızılcık Şerbeti” dizisi, hikayesiyle seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Şebnem Dönmez'in canlandırdığı dizinin en gizemli karakterlerinden biri olan Heves Şifacıgil, izleyicilerin merakını oldukça cezbetti. Son zamanlarda izleyiciden eleştiri alan Heves karakteri diziden çıkarıldı. Ancak biz astroloji severler için dizinin Heves'i gerçek biri olsaydı burcu ne olurdu, yükseleni ne olurdu, inceledik! 

İşte sizler için hazırladığımız eğlenceli astroloji içeriğimiz! Şerbo Heves gerçek olsaydı bakın hangi burç olurmuş...

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Güneş Burcu: Terazi veya Aslan

Güneş Burcu: Terazi veya Aslan

Heves’in toplumda ideal bir kadın imajı çizme, şık ve bakımlı görünme arzusu, Güneş burcunun Terazi veya Aslan olabileceğini düşündürüyor. Hatırlarsanız Heves, evine ziyarete gelen Fatih'e de hava atmıştı. Mini bir dekolte şov bile yapmıştı. Bu nedenle Heves kendisini güzelliği ile ön plana çıkarmak istiyor, diyebiliriz.

Terazi burcu, uyumlu, zarif ve sosyal olmayı sever; her daim özenli görünmek ve çevresindekilerle uyumlu ilişkiler kurmak ister. Aslan ise ilgi çekmeyi seven, gösterişli ve öz güvenli bir burçtur; her iki burç da dışarıya karşı güzel ve güçlü bir imaj çizer.

Şık, bakımlı, dışarıdan mükemmel görünmeye çalışan, ama perde arkasında karmaşık ilişkilerle dolu bir hayat süren Heves’i düşünürseniz hak vereceksiniz.

Yükselen Burcu: Akrep

Yükselen Burcu: Akrep

Başka bir burç olması imkansızdı! İhtiras, tutku... Heves'te ne ararsanız var. İlk bakışta da seksi bir görünüm verdiğini düşünürsek Heves tam bir Akrep kadını!

Üstelik üvey oğlu ile gizli saklı yaşadığı ilişkiyi de unutmayalım... Gizlilik içinde yaşayan, derinlerde farklı bir karakter taşıyan ve perde arkasında bir ilişki sürdüren Heves için Akrep yükselen oldukça uyumlu olabilir. 

Akrep yükselenler, dışarıya karşı kontrollü ve gizemli bir enerji yayar; insanları kendine çeker ama asıl duygularını ve niyetlerini saklamayı tercih ederler. Heves’in karmaşık iç dünyasını ve çevresine karşı takındığı maskeyi düşündüğümüzde, Akrep yükselenin bu gizemi ve içsel çekişmeleri yansıttığını söyleyebiliriz.

Ay Burcu: Oğlak

Ay Burcu: Oğlak

Heves, ilişkilerinde duygularını kontrol altında tutmaya çalışıyor gibi görünüyor. Bu da bize Oğlak Ay burcunu düşündürüyor. Oğlak Ay, duygularını dışa vurmak yerine mantıklı ve soğukkanlı bir yaklaşımı tercih eder; özellikle aile içinde disiplinli ve sorumluluk sahibidir. Heves’in içsel olarak katı ve kendini dizginleyen bir yönü olduğunu hissettiriyor; bu yüzden Ay burcunun Oğlak olması, onun “dışarıdan güçlü durma” çabasını ve yüzeyin altındaki daha soğuk tavrı yansıtabilir.

Heves’in Terazi veya Aslan güneş burcuyla çevresine güzel ve uyumlu bir imaj çizmesi, Akrep yükselenin gizemli havası ve Oğlak Ay burcunun kontrollü, soğukkanlı tavırları, onun karakterini tam anlamıyla ortaya koyuyor!

Heves’in Terazi veya Aslan güneş burcuyla çevresine güzel ve uyumlu bir imaj çizmesi, Akrep yükselenin gizemli havası ve Oğlak Ay burcunun kontrollü, soğukkanlı tavırları, onun karakterini tam anlamıyla ortaya koyuyor!

Dışarıdan mükemmel, fakat içeride hesapçı ve mesafeli bir tavır sergileyen Heves adeta ser verip sır vermiyor.

Dışarıdan mükemmel, fakat içeride hesapçı ve mesafeli bir tavır sergileyen Heves adeta ser verip sır vermiyor.
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Bu burç kombinasyonuna sahip bir kişi, her zaman güçlü görünmek ister, ancak duygusal dünyasında kendini sınırlar, zayıflıklarını başkalarına göstermek istemez. Heves’in sahne arkasında çevirdiği planlar da bu burç kombinasyonunun doğal bir yansıması gibi!

Bu burç kombinasyonuna sahip bir kişi, her zaman güçlü görünmek ister, ancak duygusal dünyasında kendini sınırlar, zayıflıklarını başkalarına göstermek istemez. Heves’in sahne arkasında çevirdiği planlar da bu burç kombinasyonunun doğal bir yansıması gibi!

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kadirceber3386

Milf kelimesinin açılımını bilmediğinizi düşünüyorum. Bilseydiniz bu şekilde yazmazdınız. Yanlış bir durum.