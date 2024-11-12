Kızılcık Şerbeti’nin Milf Karakteri Heves’in Astrolojik Karakter Analizini Yapıyoruz!
Kızılcık Şerbeti’nin Milf Karakteri Heves’in Astrolojik Karakter Analizini Yapıyoruz!
“Kızılcık Şerbeti” dizisi, hikayesiyle seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Şebnem Dönmez'in canlandırdığı dizinin en gizemli karakterlerinden biri olan Heves Şifacıgil, izleyicilerin merakını oldukça cezbetti. Son zamanlarda izleyiciden eleştiri alan Heves karakteri diziden çıkarıldı. Ancak biz astroloji severler için dizinin Heves'i gerçek biri olsaydı burcu ne olurdu, yükseleni ne olurdu, inceledik!
İşte sizler için hazırladığımız eğlenceli astroloji içeriğimiz! Şerbo Heves gerçek olsaydı bakın hangi burç olurmuş...
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Güneş Burcu: Terazi veya Aslan
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Yükselen Burcu: Akrep
Ay Burcu: Oğlak
Heves’in Terazi veya Aslan güneş burcuyla çevresine güzel ve uyumlu bir imaj çizmesi, Akrep yükselenin gizemli havası ve Oğlak Ay burcunun kontrollü, soğukkanlı tavırları, onun karakterini tam anlamıyla ortaya koyuyor!
Dışarıdan mükemmel, fakat içeride hesapçı ve mesafeli bir tavır sergileyen Heves adeta ser verip sır vermiyor.
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Bu burç kombinasyonuna sahip bir kişi, her zaman güçlü görünmek ister, ancak duygusal dünyasında kendini sınırlar, zayıflıklarını başkalarına göstermek istemez. Heves’in sahne arkasında çevirdiği planlar da bu burç kombinasyonunun doğal bir yansıması gibi!
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Milf lere bayılıyorum
Milf kelimesinin açılımını bilmediğinizi düşünüyorum. Bilseydiniz bu şekilde yazmazdınız. Yanlış bir durum.
Görkem versiyonu gelsinnn