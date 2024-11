Kızılcık Şerbeti’nin Milf Karakteri Heves’in Astrolojik Karakter Analizini Yapıyoruz!

Heves’in toplumda ideal bir kadın imajı çizme, şık ve bakımlı görünme arzusu, Güneş burcunun Terazi veya Aslan olabileceğini düşündürüyor. Hatırlarsanız Heves, evine ziyarete gelen Fatih'e de hava atmıştı. Mini bir dekolte şov bile yapmıştı. Bu nedenle Heves kendisini güzelliği ile ön plana çıkarmak istiyor, diyebiliriz.

Terazi burcu, uyumlu, zarif ve sosyal olmayı sever; her daim özenli görünmek ve çevresindekilerle uyumlu ilişkiler kurmak ister. Aslan ise ilgi çekmeyi seven, gösterişli ve öz güvenli bir burçtur; her iki burç da dışarıya karşı güzel ve güçlü bir imaj çizer.

Şık, bakımlı, dışarıdan mükemmel görünmeye çalışan, ama perde arkasında karmaşık ilişkilerle dolu bir hayat süren Heves’i düşünürseniz hak vereceksiniz.