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Nazlı Sabancı Müzeye Sardı, Selin Şekerci 2025'te Evlilik Gördü: 21 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Nazlı Sabancı Müzeye Sardı, Selin Şekerci 2025'te Evlilik Gördü: 21 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
22.12.2024 - 01:57

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Demet Özdemir

Demet Özdemir

Ezgi Mola

Ezgi Mola

Büşra Pekin

Büşra Pekin

Selin Şekerci

Selin Şekerci

Deniz Baysal

Deniz Baysal
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Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Müge Boz

Müge Boz

Berrak Tüzünataç

Berrak Tüzünataç

Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan

Gamze Erçel

Gamze Erçel
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Hadise

Hadise

Demet Evgar

Demet Evgar

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Berk Oktay

Berk Oktay

İdo Tatlıses

İdo Tatlıses
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Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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