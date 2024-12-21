Nazlı Sabancı Müzeye Sardı, Selin Şekerci 2025'te Evlilik Gördü: 21 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Nazlı Sabancı Müzeye Sardı, Selin Şekerci 2025'te Evlilik Gördü: 21 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Demet Özdemir
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Ezgi Mola
Büşra Pekin
Selin Şekerci
Deniz Baysal
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Şeyma Subaşı
Müge Boz
Berrak Tüzünataç
Yasemin Özilhan
Gamze Erçel
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Hadise
Demet Evgar
Çağla Şıkel
Berk Oktay
İdo Tatlıses
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Nazlı Sabancı
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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