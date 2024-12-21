Mabel Matiz'in 'Ya Bu İşler Ne' Şarkısını Arabeske Dönüştüren Serenay Sarıkaya Milleti de Derbeder Etti!
Mabel Matiz'in 'Ya Bu İşler Ne' Şarkısını Arabeske Dönüştüren Serenay Sarıkaya Milleti de Derbeder Etti!
Kariyeri ve güzelliğiyle dillerden düşmeyen Serenay Sarıkaya şu sıralar çalkantılı magazin hayatıyla gündemde biliyorsunuz. Şarkıcı Mert Demir'le olan ayrılığı sonrası derbeder modlarda görüntülenip herkese ufak çaplı bir şaşkınlık yaşatmıştı. 'Kendine gel' nidalarının atıldığı Sarıkaya geçtiğimiz günlerde 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizi setinden paylaşımlar yaptı.
Pek çok anını kaydırmalı postta toplayan Serenay Sarıkaya pozlarının arasına Mabel Matiz'in 'Ya Bu İşler Ne' parçasını arabesk şekilde yorumlamasını da iliştirdi. Milleti derbeder eden Sarıkaya'nın cildi de yorumlardan nasibini aldı.
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"Ateşe Düştüm" şarkısıyla gönülleri fetheden Mert Demir'le yılın başında aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya adeta yılın ilişkisine imza atmıştı.
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Bazılarının inanılmaz yakıştırdığı bazılarınınsa 'sadece reklam aşkı' diyerek topa tuttuğu ikilinin deli dolu birlikteliğinin son bulduğu iddialarıysa aldı başını yürüdü.
Uzun zamandır paylaşım yapmayan Sarıkaya, geçtiğimiz gün Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığını set pozlarıyla duyurarak yeni bir paylaşım yaptı.
Bir çok set pozunun dışında bir de şarkı videosu iliştiren Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz'in 'Ya Bu İşler Ne' parçasına getirdiği arabesk yorumunu da ekledi.
Sesiyle yine birilerini efkara sürükleyen ünlü oyuncunun yakımı çekimi cilt yorumlarını da beraberinde getirdi.
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Gelin yorumları da birlikte görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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