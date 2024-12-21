Mabel Matiz'in 'Ya Bu İşler Ne' Şarkısını Arabeske Dönüştüren Serenay Sarıkaya Milleti de Derbeder Etti!

Kariyeri ve güzelliğiyle dillerden düşmeyen Serenay Sarıkaya şu sıralar çalkantılı magazin hayatıyla gündemde biliyorsunuz. Şarkıcı Mert Demir'le olan ayrılığı sonrası derbeder modlarda görüntülenip herkese ufak çaplı bir şaşkınlık yaşatmıştı. 'Kendine gel' nidalarının atıldığı Sarıkaya geçtiğimiz günlerde 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizi setinden paylaşımlar yaptı.

Pek çok anını kaydırmalı postta toplayan Serenay Sarıkaya pozlarının arasına Mabel Matiz'in 'Ya Bu İşler Ne' parçasını arabesk şekilde yorumlamasını da iliştirdi. Milleti derbeder eden Sarıkaya'nın cildi de yorumlardan nasibini aldı.