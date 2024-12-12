Onu İlk Kez Böyle Gördük: Mert Demir'le Ayrıldığı Konuşulan Serenay Sarıkaya'nın Derbeder Hali Gözden Kaçmadı

Aşk haberleriyle herkesi şaşkına çeviren Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti magazinin en dikkat çeken ikilisi oldu. Kimilerine çok samimi gelen bu aşk kimileri tarafından da pr olarak değerlendirildi. Tüm eleştirilere rağmen el ele pozlar veren ikiliye nazar değdi. Mert Demir'le sessiz sedasız ayrıldığı konuşulan güzel oyuncu geçtiğimiz akşam görüntülendi. İlişki sorularına hiç cevap vermeyen Serenay Sarıkaya'nın kombini ve üzgün halleriyse dikkatlerden kaçmadı.