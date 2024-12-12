Onu İlk Kez Böyle Gördük: Mert Demir'le Ayrıldığı Konuşulan Serenay Sarıkaya'nın Derbeder Hali Gözden Kaçmadı
Onu İlk Kez Böyle Gördük: Mert Demir'le Ayrıldığı Konuşulan Serenay Sarıkaya'nın Derbeder Hali Gözden Kaçmadı
Aşk haberleriyle herkesi şaşkına çeviren Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti magazinin en dikkat çeken ikilisi oldu. Kimilerine çok samimi gelen bu aşk kimileri tarafından da pr olarak değerlendirildi. Tüm eleştirilere rağmen el ele pozlar veren ikiliye nazar değdi. Mert Demir'le sessiz sedasız ayrıldığı konuşulan güzel oyuncu geçtiğimiz akşam görüntülendi. İlişki sorularına hiç cevap vermeyen Serenay Sarıkaya'nın kombini ve üzgün halleriyse dikkatlerden kaçmadı.
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Rol aldığı her yapımı şahlandırmayı başaran Serenay Sarıkaya ve "Ateşe Düştüm" şarkısıyla gönülleri fetheden Mert Demir, yılın başında 'Aşk yaşıyorlar' iddialarıyla gündeme oturmuştu.
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Öncesinde sadece sosyal medyadan yorumlaştıklarına şahitlik ettiğimiz sürpriz ikili nisan ayında ilk kez birlikte görüntü vererek aşklarını resmen duyurmuşlardı.
O günden sonra kamera karşısında rahatça poz veren Serenay Sarıkaya ve Mert Demir kendi hesaplarından birlikte verdikleri pozlarını da paylaşarak hiç bir çekincelerinin kalmadığını göstermişlerdi.
Kimilerinin çok yakıştırıp bayıldığı çiftin aşkıysa büyük bir kesime pr olarak geldi, hiç gerçekçi de bulunmamıştı. Ancak ünlü ikili bu eleştirilere kulak tıkamıştı.
Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. İlk günler Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkisi üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladığı konuşulurken son günlerde de çiftin ayrıldığı öne sürüldü.
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'Aramızda Kalmasın' programı sunucularından Müge Dağıstanlı, Sarıkaya ile Demir'in ayrılığının perde arkasını da şöyle anlattı: "Bir yemekte buluşmuşlar, konuşmuşlar. Yemekten de ayrı çıkmışlar. Ayrılık kararının sakince alındığının göstergesi."
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; bu dedikoduların çıkmasından sonra herhangi bir açıklama yapmayan, Demir'le pozlarını hesabından kaldırmayan Sarıkaya geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda bir mekan çıkışında görüntülendi.
Muhabirlerin yönelttiği “Mert Bey ile ayrıldığınız doğru mu?” sorusuna yalnızca “İyi akşamlar” demekle yetinen Serenay Sarıkaya'nın alışık olmadığımız türden sessiz ve durgun hali ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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