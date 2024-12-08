Bu Sefer Ateş Aşklarına Düştü: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Aşkının Bittiği İddia Edildi!

Yılın en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkilerine başladıkları aylardan bu yana olumlu olumsuz birçok eleştiriye maruz kaldı. Buna rağmen çift birlikle mutlu olduklarını gerek sosyal medya pozlarıyla gerekse yüzlerinden hiç eksik olamayan gülümsemeyle her koşulda belli etti. Geçtiğimiz günlerde yalnız bir mekan çıkışında yakalanan Serenay Sarıkaya'nın gerginliği ve ve mutsuz halleri dikkat çekmişti. Patronlar Dünyası'nın özel haberinde ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi.