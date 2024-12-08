onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bu Sefer Ateş Aşklarına Düştü: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Aşkının Bittiği İddia Edildi!

Bu Sefer Ateş Aşklarına Düştü: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Aşkının Bittiği İddia Edildi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 20:05

Yılın en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkilerine başladıkları aylardan bu yana olumlu olumsuz birçok eleştiriye maruz kaldı. Buna rağmen çift birlikle mutlu olduklarını gerek sosyal medya pozlarıyla gerekse yüzlerinden hiç eksik olamayan gülümsemeyle her koşulda belli etti. Geçtiğimiz günlerde yalnız bir mekan çıkışında yakalanan Serenay Sarıkaya'nın gerginliği ve ve mutsuz halleri dikkat çekmişti. Patronlar Dünyası'nın özel haberinde ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

'Ateşe Düştüm' şarkısıyla büyük bir çıkış elde eden Mert Demir ve uzun yıllardır oyunculuğunu severek takip ettiğimiz Serenay Sarıkaya, yılın ilk aylarından beri birliktelik yaşıyorlardı.

'Ateşe Düştüm' şarkısıyla büyük bir çıkış elde eden Mert Demir ve uzun yıllardır oyunculuğunu severek takip ettiğimiz Serenay Sarıkaya, yılın ilk aylarından beri birliktelik yaşıyorlardı.

Her paylaşımları olay olan çiftin bu ilişkisinin bir reklam ilişkisi mi yoksa sevgi dolu bir birliktelik mi olduğu ise epey tartışılmış; çift ne yaptıysa ne ettiyse bu aşkın gerçekliğine birçok kişiyi inandıramamıştı.

Her paylaşımları olay olan çiftin bu ilişkisinin bir reklam ilişkisi mi yoksa sevgi dolu bir birliktelik mi olduğu ise epey tartışılmış; çift ne yaptıysa ne ettiyse bu aşkın gerçekliğine birçok kişiyi inandıramamıştı.

Hatta Serenay Sarıkaya, biricik sevgilisi Mert Demir'in konserine onun fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtle giderek aşkını ispat etmek istercesine boy bile göstermişti.

Hatta Serenay Sarıkaya, biricik sevgilisi Mert Demir'in konserine onun fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtle giderek aşkını ispat etmek istercesine boy bile göstermişti.

Gelgelelim, 'Patronlar Dünyası'nın haberine göre yıl bitmeden ikilinin çok tartışılan aşkı da bitti. İddiaya göre bir akşam yemeğinde buluşan çift, yollarını ayırmaya karar verdi. Sarıkaya ve Demir mekandan ayrı ayrı çıktı.

Gelgelelim, 'Patronlar Dünyası'nın haberine göre yıl bitmeden ikilinin çok tartışılan aşkı da bitti. İddiaya göre bir akşam yemeğinde buluşan çift, yollarını ayırmaya karar verdi. Sarıkaya ve Demir mekandan ayrı ayrı çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın