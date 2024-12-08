Bu Sefer Ateş Aşklarına Düştü: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Aşkının Bittiği İddia Edildi!
Bu Sefer Ateş Aşklarına Düştü: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Aşkının Bittiği İddia Edildi!
Yılın en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkilerine başladıkları aylardan bu yana olumlu olumsuz birçok eleştiriye maruz kaldı. Buna rağmen çift birlikle mutlu olduklarını gerek sosyal medya pozlarıyla gerekse yüzlerinden hiç eksik olamayan gülümsemeyle her koşulda belli etti. Geçtiğimiz günlerde yalnız bir mekan çıkışında yakalanan Serenay Sarıkaya'nın gerginliği ve ve mutsuz halleri dikkat çekmişti. Patronlar Dünyası'nın özel haberinde ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi.
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'Ateşe Düştüm' şarkısıyla büyük bir çıkış elde eden Mert Demir ve uzun yıllardır oyunculuğunu severek takip ettiğimiz Serenay Sarıkaya, yılın ilk aylarından beri birliktelik yaşıyorlardı.
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Her paylaşımları olay olan çiftin bu ilişkisinin bir reklam ilişkisi mi yoksa sevgi dolu bir birliktelik mi olduğu ise epey tartışılmış; çift ne yaptıysa ne ettiyse bu aşkın gerçekliğine birçok kişiyi inandıramamıştı.
Hatta Serenay Sarıkaya, biricik sevgilisi Mert Demir'in konserine onun fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtle giderek aşkını ispat etmek istercesine boy bile göstermişti.
Gelgelelim, 'Patronlar Dünyası'nın haberine göre yıl bitmeden ikilinin çok tartışılan aşkı da bitti. İddiaya göre bir akşam yemeğinde buluşan çift, yollarını ayırmaya karar verdi. Sarıkaya ve Demir mekandan ayrı ayrı çıktı.
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