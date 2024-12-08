Bir Anlık Dalgınlığına Denk Geldi Herhalde: Edis, Söz Yazarı Olduğu 'Yakışıklı' Şarkısının Hikayesini Anlattı
Bir Anlık Dalgınlığına Denk Geldi Herhalde: Edis, Söz Yazarı Olduğu 'Yakışıklı' Şarkısının Hikayesini Anlattı
Karizması, sahne şovları ve danslarıyla bizleri bambaşka dünyalara götüren Edis'i illaki tanıyorsunuzdur. Son yıllarda konserlerine hiç ara vermeden devam eden şarkıcı gerek yurt içi gerekse de yurt dışında konserler vermeye devam ediyor. Edis, geçtiğimiz akşam Rotterdam'da sahne aldı. Ünlü şarkıcının konserine dinleyiciler akın etti. Konserde keyifli anlar yaşanırken Edis, Simge ve Köfn'ün beraber seslendirdiği ve söz yazarlığını ise kendisinin yaptığı 'Yakışıklı' şarkısının hikayesini sevenleriyle paylaştı.
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2015 yılında 'Haydi yine gel benim ol! diyerek hayatımıza giren Edis Görgülü, yıllar içerisinde geliştirdiği müzik tarzı ve farklı yorumuyla son yılların en popüler şarkıcılarından birisi olmayı başardı.
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Ünlü şarkıcı son yıllarda sergilediği sahne şovlarıyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Konserlerinde playback yapmadan söylediği şarkılarına eşlik eden sahne dansları kendisine git gide daha da hayran olmamızı sağlıyor.
En son doğum gününde 'Mayhoş' isimli şarkısını yayınlayan Edis, zaten birçok şarkısını kendi yazıyor. Ünlü isim kendine yazdığı şarkılarla yetinmeyip yakın çevresiyle de bu yeteneğini paylaşıyor. Belki biliyorsunuzdur, bu senenin popüler şarkılarından 'Yakışıklı'nın sözlerini Edis yazmıştı. Şarkıyı Simge, Köfn grubuyla birlikte seslendirmişti.
Edis, geçtiğimiz akşam Rotterdam'da konser verdi. Konserin en keyifli anlarından biri de 'Yakışıklı' şarkısının hikayesini anlattığı anlardı.
Edis, ''O şarkıyı ben yazdım arkadaşlar! Şöyle bir hikayesi var ben şarkıyı yazdığımı unuttum...'' diyerek başladığı konuşmasında bir gün Salman Tin ile birlikte evde otururlarken şarkının nasıl ortaya çıktığını anlattı.
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