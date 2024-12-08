Bir Anlık Dalgınlığına Denk Geldi Herhalde: Edis, Söz Yazarı Olduğu 'Yakışıklı' Şarkısının Hikayesini Anlattı

Karizması, sahne şovları ve danslarıyla bizleri bambaşka dünyalara götüren Edis'i illaki tanıyorsunuzdur. Son yıllarda konserlerine hiç ara vermeden devam eden şarkıcı gerek yurt içi gerekse de yurt dışında konserler vermeye devam ediyor. Edis, geçtiğimiz akşam Rotterdam'da sahne aldı. Ünlü şarkıcının konserine dinleyiciler akın etti. Konserde keyifli anlar yaşanırken Edis, Simge ve Köfn'ün beraber seslendirdiği ve söz yazarlığını ise kendisinin yaptığı 'Yakışıklı' şarkısının hikayesini sevenleriyle paylaştı.