Evinin Salonunda Verdiği Pozlarla Dillere Düşmüştü: Fahriye Evcen Moskova Tatilinde Parmağını Sakatladı!
Evinin Salonunda Verdiği Pozlarla Dillere Düşmüştü: Fahriye Evcen Moskova Tatilinde Parmağını Sakatladı!
Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Necla karakterinin ardından yıldızı parlayan ve günümüzde birçok dizi ve film projesinde yer alan oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girdiği oyuncu Bırak Özçivit ile sıkça magazin gündeminin odağına girmeyi başarıyor. Her yaptıkları ayrı bir olay olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti en son evlerinin salon dekorasyonlarıyla gündeme gelmişti. Fahriye Evcen, bir hevesle paylaştığı 'ev pozları'nın ardından fena nazara geldi. Moskova tatilinde olan güzel oyuncu, parmağını sakatladı. Evcen, bu üzücü kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ekranlara yakışan güzelliğiyle birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen ünlülerimizden. Kendisi en son 'Alparslan: Büyük Selçuklu' isimli dizide Akça Hatun'a hayat vermiş ve bu rolüyle izleyenler tarafından epey özdeşleştirilmişti.
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Evcen, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift şimdilerde yaptıkları paylaşımlarla gerek goygoy tayfasının gerekse de sosyal medya kullanıcılarının sık sık diline düşüyor ve çift, giyim tarzlarından tutun da paylaştıkları gönderilere kadar 'tuhaf' olarak nitelendiriliyor belki denk gelmişsinizdir.
Eleştirilere pek de kulak asmayan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabını epey aktif kullanıyor. Ünlü oyuncunun hesabında mutlu aile tablosu tadında fotoğraflardan tutun da iş birliklerine kadar birçok paylaşımı bir arada görmek mümkün.
Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından evinin salonunda oturduğu pozları ardı ardına paylaşmıştı. Evin dekorasyonu ve Evcen'in 'kraliçe' edasıyla verdiği pozlar sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alınmıştı.
Şimdilerde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, maaile Moskova'da karlı havaların keyfini sürdükleri bir tatildeler.
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Tam 'bu hayatın tadını onlar çıkartıyor' diyecektik ki Fahriye Evcen bugün yaptığı bir paylaşımla ufak bir kaza geçirerek kayak yaparken parmağını sakatladığını duyurdu.👇
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