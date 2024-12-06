Evinin Salonunda Verdiği Pozlarla Dillere Düşmüştü: Fahriye Evcen Moskova Tatilinde Parmağını Sakatladı!

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Necla karakterinin ardından yıldızı parlayan ve günümüzde birçok dizi ve film projesinde yer alan oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girdiği oyuncu Bırak Özçivit ile sıkça magazin gündeminin odağına girmeyi başarıyor. Her yaptıkları ayrı bir olay olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti en son evlerinin salon dekorasyonlarıyla gündeme gelmişti. Fahriye Evcen, bir hevesle paylaştığı 'ev pozları'nın ardından fena nazara geldi. Moskova tatilinde olan güzel oyuncu, parmağını sakatladı. Evcen, bu üzücü kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.