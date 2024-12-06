Ankaralı Turgut'un Sağlık Durumuyla İlgili Kızından Üzen Bir Haber Geldi: ''Umutlarım Tükeniyor...''

Birçoğumuzun Ankaralı Turgut olarak tanıdığı Turgut Karataş, ''Yakalarsam Tık Tık'' gibi neşeli şarkılarıyla tanınırlığa kavuşmuştu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ankaralı Turgut'un sağlık durumunun nasıl olduğu oldukça merak ediliyordu. Hakkında çıkan asılsız vefat etti haberlerinin ardından kızından açıklama gelmişti. Şimdilerde babasının sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yapan kızı Eylem Boran, babasının durumunun iyiye gitmediğini dile getirerek sevenlerini üzdü.