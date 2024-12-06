Ankaralı Turgut'un Sağlık Durumuyla İlgili Kızından Üzen Bir Haber Geldi: ''Umutlarım Tükeniyor...''
Ankaralı Turgut'un Sağlık Durumuyla İlgili Kızından Üzen Bir Haber Geldi: ''Umutlarım Tükeniyor...''
Birçoğumuzun Ankaralı Turgut olarak tanıdığı Turgut Karataş, ''Yakalarsam Tık Tık'' gibi neşeli şarkılarıyla tanınırlığa kavuşmuştu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ankaralı Turgut'un sağlık durumunun nasıl olduğu oldukça merak ediliyordu. Hakkında çıkan asılsız vefat etti haberlerinin ardından kızından açıklama gelmişti. Şimdilerde babasının sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yapan kızı Eylem Boran, babasının durumunun iyiye gitmediğini dile getirerek sevenlerini üzdü.
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Eline sazını alıp hem çaldığı hem de söylediği eğlenceli şarkılarıyla tanıdığımız Turgut Karataş, 'Ankaralı Turgut' olarak namını salmıştı. Kendisinin en bilinen şarkıları arasında 'Çalkala Kızım' ve 'Yakalarsam Tık Tık' bulunuyor.
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Ankaralı Turgut, son dönemlerde ne yazık ki yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Kendisi 2017 senesinde KOAH rahatsızlığı yüzünden hastaneye kaldırılmış ve ardından kansere yakalandığını açıklamıştı.
Hastanede tedavisi devam eden ve durumun kritik olduğunu bildiğimiz ünlü şarkıcının hakkında geçtiğimiz günlerde vefat haberleri ortaya atılmıştı. Kızı Eylem ise bu haberleri yalanlamıştı.
Bugün ise kızından yeni bir açıklama geldi. Eylem Boran, ''Bugün babamdan iyi haber beklerken doktor, 'durum kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor...'' diyerek Ankaralı Turgut'un sağlık durumunun iyiye gitmediğini ifade etti.
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