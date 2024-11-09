Yoğun Bakıma Alınan Ankaralı Turgut'un Sağlık Durumu Hakkındaki Gelişmeleri Kızı Duyurdu

Çoğumuzun Ankaralı Turgut olarak tanıdığı Turgut Karataş, şarkılarıyla büyük bir tanınırlığa kavuşmuş sanatçılarımızdan biri. Geçtiğimiz aylarda kanser tedavisi gördüğü öğrenilen 61 yaşındaki isim hayranlarını endişelendirmişti. Tedavisi devam eden Ankaralı Turgut'un geçtiğimiz günlerde entübe edildiği öğrenilmişti. Entübe edilmesinden kısa bir süre sonra vefat haberi yayılan ismin sağlık durumuyla ilgili açıklama ise kızından gelmişti. Şarkıcının bir süre önce yoğun bakıma alındığını belirten kızından bugün yeni bir açıklama geldi. Gelin Ankaralı Turgut'un sağlık durumuyla ilgili son gelişmelere birlikte bakalım 👇