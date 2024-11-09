Yoğun Bakıma Alınan Ankaralı Turgut'un Sağlık Durumu Hakkındaki Gelişmeleri Kızı Duyurdu
Yoğun Bakıma Alınan Ankaralı Turgut'un Sağlık Durumu Hakkındaki Gelişmeleri Kızı Duyurdu
Çoğumuzun Ankaralı Turgut olarak tanıdığı Turgut Karataş, şarkılarıyla büyük bir tanınırlığa kavuşmuş sanatçılarımızdan biri. Geçtiğimiz aylarda kanser tedavisi gördüğü öğrenilen 61 yaşındaki isim hayranlarını endişelendirmişti. Tedavisi devam eden Ankaralı Turgut'un geçtiğimiz günlerde entübe edildiği öğrenilmişti. Entübe edilmesinden kısa bir süre sonra vefat haberi yayılan ismin sağlık durumuyla ilgili açıklama ise kızından gelmişti. Şarkıcının bir süre önce yoğun bakıma alındığını belirten kızından bugün yeni bir açıklama geldi. Gelin Ankaralı Turgut'un sağlık durumuyla ilgili son gelişmelere birlikte bakalım 👇
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Şarkılarıyla bir kesimin kalbinde uzun yıllar taht kuran Ankaralı Turgut şu sırlar gündeme yaşadığı sağlık sorunlarıyla geliyor.
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2017 senesinde KOAH rahatsızlığı yüzünden hastaneye kaldırılan Turgut Karataş'ın geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığı ve tedavisinin devam ettiği söylenmişti.
Geçtiğimiz günlerde ise durumunun kritik olduğu aktarılan 61 yaşındaki sanatçının akciğer kanserine yenik düştüğü iddia edilmiş ve ortaya ölüm haberleri çıkmıştı.
Durumunun kritik olduğu ve entübe edildiği söylenen Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiği hakkında çıkan asılsız haberleri ise kızı yalanlamıştı.
Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran haberleri yalanlarken kendisinden sanatçının son durumuyla ilgili açıklama geldi. Babasının yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini söyleyen Boran şarkıcının sevenlerini bilgilendirdi.
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"Hocalarımız elinden gelen her şeyi yapıyor. 'Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Lütfen dualarınız eksik etmeyin babamdan." ifadelerini kullanan Boran, babasının tedavisinin devam ettiğini duyurdu.
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