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Ankaralı Turgut Kimdir? Ankaralı Turgut Öldü mü, Hastalığı Neydi?

Ankaralı Turgut Kimdir? Ankaralı Turgut Öldü mü, Hastalığı Neydi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 09:41

Ankaralı Turgut, gündemimize yaşadığı sağlık sorunlarıyla gelmişti. Ünlü ismin menajeri, Ankaralı Turgut'un kansere yakalandığını açıklamıştı. Son günlerde ciddi sağlık sorunları yaşayan Ankaralı Turgut, entübe edildi.

Peki Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut öldü mü?

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Ankaralı Turgut Kimdir?

Ankaralı Turgut Kimdir?

Ankaralı Turgut, çıkardığı albümlerle müzik piyasasının yakından tanınan isimleri arasında yer aldı. 1963 yılında Ankara'da doğan ünlü simanın asıl adı Turgut Karataş'dır. 

Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başlayan Ankaralı Turgut, davul çalan babasının ve müzisyen ailesinin izingen gitti.

Ankaralı Turgut Hayatı

Ankaralı Turgut Hayatı

Ankaralı Turgut, askere gidene kadar müzisyenlik yaptı, darbukadan sonra bağlama çalmaya başladı. Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.

1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini 'ti''ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun 'Oku Bakim'i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

Bir boru firmasının reklamından etkilenerek sözlerini yazdığı Döşiyelim Abi isimli türküsü tüm Türkiye'de meşhur oldu.

Ankaralı Turgut, 1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da yeniden boşandı.

Ankaralı Turgut'un Hastalığı

Ankaralı Turgut'un Hastalığı

Ankaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir rahatsızlık çeken ünlü isim, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenildi.

Ünlü isim, son olarak geçtiğimiz günlerde entübe edildi.

Ankaralı Turgut Şarkıları

Ankaralı Turgut Şarkıları

  • Yakalarsam Tık Tık

  • Ver Deyom Vermeyon

  • Var Yemez Amca

  • Sıra Sende

  • Pop Muzik Moda Turgutça

  • Para

  • Oturak Alemi

  • İsyanım Var

  • Hüp Düt & Dabi Dabi

  • Hop Dedik

  • Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana

  • Dah Diri Dom

  • Best Of

  • Bak Hele

  • Arabası Var

  • Sen Gittikten Sonra

  • Yalaka Para

  • Bay Bay Sakir Sakir

  • Beni Görmek için Gelme

  • Kaymak Lazım (2012)

  • Son Nokta

Ankaralı Turgut Öldü mü?

Ankaralı Turgut Öldü mü?

Geçtiğimiz günlerde entübe edilen Ankaralı Turgut'un vefat ettiği iddia edilmişti. Fakat ünlü ismin kızı, vefat haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

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