Ankaralı Turgut Kimdir? Ankaralı Turgut Öldü mü, Hastalığı Neydi?

Ankaralı Turgut, askere gidene kadar müzisyenlik yaptı, darbukadan sonra bağlama çalmaya başladı. Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.

1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini 'ti''ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun 'Oku Bakim'i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

Bir boru firmasının reklamından etkilenerek sözlerini yazdığı Döşiyelim Abi isimli türküsü tüm Türkiye'de meşhur oldu.

Ankaralı Turgut, 1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da yeniden boşandı.