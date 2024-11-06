Ankaralı Turgut Kimdir? Ankaralı Turgut Öldü mü, Hastalığı Neydi?
Ankaralı Turgut Kimdir? Ankaralı Turgut Öldü mü, Hastalığı Neydi?
Ankaralı Turgut, gündemimize yaşadığı sağlık sorunlarıyla gelmişti. Ünlü ismin menajeri, Ankaralı Turgut'un kansere yakalandığını açıklamıştı. Son günlerde ciddi sağlık sorunları yaşayan Ankaralı Turgut, entübe edildi.
Peki Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut öldü mü?
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Ankaralı Turgut Kimdir?
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Ankaralı Turgut Öldü mü?
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