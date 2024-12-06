Can Dostu Sherlock'una Veda Eden Hazal Kaya Ağır Bir Yas Sürecinden Geçtiğini Açıkladı!

Aşk-ı Memnu dizisinde 'Nihal' karakterine hayat vermesinin ardından oyunculuk kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Hazal Kaya'yı güncelde birçok yapımda izliyoruz. Ünlü oyuncu, rol aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra gündelik hayatı, katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor. Kaya, geçtiğimiz günlerde köpeği Sherlock'u kaybettiğini açıklamış ve üzüntüsünü takipçileriyle paylaşarak gündeme gelmişti. Başarılı oyuncu bugün yaptığı paylaşımda ise yas süreci hakkında konuştu.