Can Dostu Sherlock'una Veda Eden Hazal Kaya Ağır Bir Yas Sürecinden Geçtiğini Açıkladı!
Can Dostu Sherlock'una Veda Eden Hazal Kaya Ağır Bir Yas Sürecinden Geçtiğini Açıkladı!
Aşk-ı Memnu dizisinde 'Nihal' karakterine hayat vermesinin ardından oyunculuk kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Hazal Kaya'yı güncelde birçok yapımda izliyoruz. Ünlü oyuncu, rol aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra gündelik hayatı, katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor. Kaya, geçtiğimiz günlerde köpeği Sherlock'u kaybettiğini açıklamış ve üzüntüsünü takipçileriyle paylaşarak gündeme gelmişti. Başarılı oyuncu bugün yaptığı paylaşımda ise yas süreci hakkında konuştu.
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Hazal Kaya, duru güzelliği ve samimi yaklaşımıyla tanıdığımız oyunculardan. Kendisi tanınır olduğu ilk dönemlerden bu yana olduğu gibi olup; ne hissedip ne düşünüyorsa onu paylaşmaktan ve söylemekten hiç çekinmedi. Bizler de onu bu doğal halleriyle tanıyıp sevdik zaten!
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Kaya, yine kendisi gibi oyuncu eşi Ali Atay ile 2019 yılında hayatını birleştirdi biliyorsunuz. Sosyal medyanın en gözde çiftlerinden olan bu ikilinin her paylaşımı da sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle takip ediliyor ve çift böylelikle gündelik hayatlarıyla da gündeme gelmeyi başarıyor.
Hazal Kaya geçtiğimiz günlerde yaşadığı derin bir üzüntüyü takipçileriyle paylaştı. 10 yıldır ona yarenlik eden köpeği Sherlock'u kaybettiğini duyurdu. Hazal Kaya'nın ''Haşça kal benim güzel oğlum'' ifadelerini kullandığı duygusal paylaşımı kalplerimizi paramparça etti.
Güzel oyuncu bugün yaptığı paylaşımla yas sürecinden bahsetti. ''Ağır bir yas sürecinden geçiyorum'' diyen Kaya, ağlama ve gülme krizleri yaşadığını ifade etti.👇
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