Nilsu Berfin Aktaş ve Çakal’ın Yağmurlu Hava Romantizmi Tadındaki Set Fotoğrafı Ortalığı Fena Karıştırdı!
Nilsu Berfin Aktaş ve Çakal’ın Yağmurlu Hava Romantizmi Tadındaki Set Fotoğrafı Ortalığı Fena Karıştırdı!
Ünlü güzellerimizden Nilsu Berfin Aktaş, yer aldığı projelerle son zamanlarda adından sıkça söz ettiren isimlerden. Rapçi Çakal'ı ise artık birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Şarkılarıyla özellikle 'z kuşağı' olmak üzere geniş kitlelerde merak uyandıran Çakal, rap dünyasında son dönemlerin belki de en revaçta isimlerinden biri haline geldi. Daha önce rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile bir birliktelik yaşayarak gündeme gelen Nilsu Berfin Aktaş'ın rapçi Çakal ile verdiği poz sosyal medyada gündem oldu. İkilinin bir arada olma nedeni ise şimdilik yalnızca iş. Ortak bir projede yer alan ikilinin arkadaşlığı aşka döner mi, bakıp göreceğiz!
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Nilsu Berfin Aktaş, son dönemlerin yıldızı parlayan genç ve güzel oyuncularından. Kendisini en son 'Korkma Ben Yanındayım' isimli diziyle ekranlarda izlemiştik. Şimdilerde kendisinin güzel yüzünü ekranlarda göremesek de Aktaş, sosyal medya hesabını epey aktif kullanarak kendini bizlere özletmiyor.
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Berfin Aktaş şimdilerin popüler rapçilerinden Blok3 ile dillere destan bir aşk yaşamış hatta Hakan Bey, Berfin Aktaş için her fırsatta 'yengeniz' der olmuştu. O dönem ünlü çift epey yakıştırılmıştı.
Her güzel şeyde olduğu gibi bu güzel aşkın da sonu gelmişti. Çift ayrılıklarından sonra bile birbirleri hakkında hiç kötü konuşmamış aksine Aktaş verdiği bir röportajda '' Bazen beraber iyi olmuyor. Herkes kendi hayatına saygı duymalı. Ben şimdilerde çok huzurluyum.'' diyerek saygı çerçevesinde kalınması gerektiğinin altını çizmişti.
Rapçi Emirhan Çakal'ın adını ise şimdilerde sık sık duyuyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Kendisi en son 'DOYAMADIM' isimli single'ıyla müzik listelerini altüst etmişti.
Kendisi ünlü Influencer Danla Bilic ile aşk yaşamış ve böylelikle yalnızca müzik listelerinin değil magazin gündeminin de merceğine takılıvermişti. Fakat bu aşk da çok uzun sürmeden bitmişti.
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Şimdilerde ise bu iki ünlü ismi bir araya getiren 'Sadece Bir An' isimli filmin çekimlerine başlanmış durumda. Poll Films imzalı filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor.
Gelelim asıl konumuza, Berfin Aktaş bugün yeni setinden önce yalnız bir pozunu sosyal medyasında paylaştı.
Ardından rapçi Çakal, ikisinin sette şemsiyenin altında mutlu mesut yürürken verdikleri bir pozu hikayesinde paylaştı. Çok geçmeden güzel oyuncu da bu pozu kendi hikayesine ekledi. Hal böyle olunca akıllara 'yalnızca iş mi yoksa işin içinde aşk da mı var?' soruları geldi.
Sosyal medya kullanıcılarının bu paylaşıma tepkilerini sizler için derledik👇
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