Nilsu Berfin Aktaş ve Çakal’ın Yağmurlu Hava Romantizmi Tadındaki Set Fotoğrafı Ortalığı Fena Karıştırdı!

Ünlü güzellerimizden Nilsu Berfin Aktaş, yer aldığı projelerle son zamanlarda adından sıkça söz ettiren isimlerden. Rapçi Çakal'ı ise artık birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Şarkılarıyla özellikle 'z kuşağı' olmak üzere geniş kitlelerde merak uyandıran Çakal, rap dünyasında son dönemlerin belki de en revaçta isimlerinden biri haline geldi. Daha önce rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile bir birliktelik yaşayarak gündeme gelen Nilsu Berfin Aktaş'ın rapçi Çakal ile verdiği poz sosyal medyada gündem oldu. İkilinin bir arada olma nedeni ise şimdilik yalnızca iş. Ortak bir projede yer alan ikilinin arkadaşlığı aşka döner mi, bakıp göreceğiz!