Şans Kolyesi de Takıldıysa Durum Vahim! Engin Öztürk Bol Kahkahalı Bir Röportajla Aşk Sorularını Yanıtladı
Şans Kolyesi de Takıldıysa Durum Vahim! Engin Öztürk Bol Kahkahalı Bir Röportajla Aşk Sorularını Yanıtladı
Muhteşem Yüzyıl dizisinin 'Sarı Selim'i Engin Öztürk, son dönemlerde yer aldığı televizyon dizileriyle adından bahsettirmeyi başarıyor. Bir süredir hayatında kimsenin olmadığını bildiğimiz yakışıklı oyuncuyu ne zaman bir güzelle göreceğimiz ise merak konusu olmuş durumda. Magazin Burada muhabirlerinin de bu soru aklını uzun bir süredir kurcalıyor olacak ki kendisini yakaladıkları yerde ünlü oyuncuya aşk hayatı ve yeni yıl beklentileri hakkında sorular sordular. Soruları adeta bir beyefendi edasıyla yanıtlayan Öztürk'ün kameralar karşısına 'şans kolyesi'yle çıkması ise oldukça dikkat çekti.
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Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği 'Selim' karakteriyle kah sinirlerimizi zıpltan kah kalbimizi pıt pıt attıran Engin Öztürk'ü mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisini şimdilerde de pek çok yeni yapımda ekranlarda izliyoruz.
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Yakışıklı oyuncunun ise aşk hayatı oldukça durağan. Uzun süredir kimseyle anılmayan Öztürk'ün kalbinin kapılarını 2025 yeni bir aşka açıp açmayacağı ise merak konusu.
Engin Öztürk, katıldığı bir davette Magazin Burada muhabirlerinin objektiflerine yakalandı. Oldukça samimi bir röportaj veren Öztürk'ün boynundaki şans kolyesi dikkat çekti. Öztürk kolyesi hakkında ''Şans getirebilecek her şeyi koyduk artık bütün tuşlara bastık, başka hiçbir şey yok.'' dedi.
Kahkahalar eşliğinde süren röportajda yılbaşı için bir totemi olmadığını söyleyen oyuncu, hayatında yeni biri olduğunda ise ''Olunca bilirsiniz.'' dedi.
Röportajın tamamını izlemek isteyenler için👇
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