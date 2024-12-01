Şans Kolyesi de Takıldıysa Durum Vahim! Engin Öztürk Bol Kahkahalı Bir Röportajla Aşk Sorularını Yanıtladı

Muhteşem Yüzyıl dizisinin 'Sarı Selim'i Engin Öztürk, son dönemlerde yer aldığı televizyon dizileriyle adından bahsettirmeyi başarıyor. Bir süredir hayatında kimsenin olmadığını bildiğimiz yakışıklı oyuncuyu ne zaman bir güzelle göreceğimiz ise merak konusu olmuş durumda. Magazin Burada muhabirlerinin de bu soru aklını uzun bir süredir kurcalıyor olacak ki kendisini yakaladıkları yerde ünlü oyuncuya aşk hayatı ve yeni yıl beklentileri hakkında sorular sordular. Soruları adeta bir beyefendi edasıyla yanıtlayan Öztürk'ün kameralar karşısına 'şans kolyesi'yle çıkması ise oldukça dikkat çekti.