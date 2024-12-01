Yeni Yıldan Önce Güzel Haberleri Geldi: Oyuncu Aslı İnandık ve Reklamcı Cem Arıdağ Aşklarını İlan Etti!

Sosyal medya hesabında yaptığı güldürü paylaşımla tanıdığımız ve bazı televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de yeteneğini sergileyen başarılı oyuncu Aslı İnandık, bu senenin ilk aylarında altı senelik eşinden boşanmıştı. Kalbi bir süredir boş olan yetenekli oyuncu, kendini adeta işine adamıştı. Aslı İnandık, bu seneye 'elveda' deyip yepyeni başlangıçlara 'merhaba' demeden hemen önce; yılın son ayında sevindiren bir aşk haberi geldi. Güzel oyuncu, kalbini reklamcı Cem Arıdağ'a kaptırdı. İkili bu birlikteliğin resmen başladığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla takipçilerine duyurdu.