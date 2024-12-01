Yeni Yıldan Önce Güzel Haberleri Geldi: Oyuncu Aslı İnandık ve Reklamcı Cem Arıdağ Aşklarını İlan Etti!
Yeni Yıldan Önce Güzel Haberleri Geldi: Oyuncu Aslı İnandık ve Reklamcı Cem Arıdağ Aşklarını İlan Etti!
Sosyal medya hesabında yaptığı güldürü paylaşımla tanıdığımız ve bazı televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de yeteneğini sergileyen başarılı oyuncu Aslı İnandık, bu senenin ilk aylarında altı senelik eşinden boşanmıştı. Kalbi bir süredir boş olan yetenekli oyuncu, kendini adeta işine adamıştı. Aslı İnandık, bu seneye 'elveda' deyip yepyeni başlangıçlara 'merhaba' demeden hemen önce; yılın son ayında sevindiren bir aşk haberi geldi. Güzel oyuncu, kalbini reklamcı Cem Arıdağ'a kaptırdı. İkili bu birlikteliğin resmen başladığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla takipçilerine duyurdu.
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2014 yılında 'Yalan Dünya' dizisinde rol alarak oyunculuk kariyerine resmen başlayan Aslı İnandık'ı aslen sosyal medya üzerinden yaptığı güldüren paylaşımlarıyla tanıyoruz. Sosyal medyada girdiği tiplemelerle adeta bir fenomen haline gelen İnandık, yeteneğiyle adından söz ettiren isimlerden.
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'Güldür Güldür' gibi başarılı projelerde de yer alan İnandık'ı en son 'Karadut' isimli televizyon dizisinde izledik. Başarılı oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan ve gündeme gelen bir isim.
Belki biliyorsunuzdur, İnandık, 2018 yılında hayatını birleştirdiği menajer Ahad Kazmaz ile bu senenin nisan ayında yolarını ayırmıştı. O günlerden bu yana hayatına kimseyi almayan oyuncunun kalbinin kapıları bir süredir kapalıydı.
Güzel oyuncu 2024'ün henüz sonuna gelmeden yeni bir aşka yelken açarak yeni yılın en büyük hediyesini almış oldu. Aslı İnandık, reklamcı Cem Arıdağ ile aşk yaşadığını sosyal medyasından işte bu fotoğrafla ilan etti.👇
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