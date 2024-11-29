Kaldı mı Böyle Dostluklar? Gülşen Yakın Arkadaşı Edis'i Doğum Gününde Övmelere Doyamadı!

Türk pop müziğinin yapıtaşını oluşturan birçok şarkıda imzası bulunan söz yazarı ve şarkıcı Gülşen, Edis ile uzun yıllardır arkadaş biliyorsunuz. İkilinin yakınlığı, ortak yapımlarının ötesinde. Edis ve Gülşen, düetleriyle müzik listelerini altüst etmeyi başarırken dostluklarıyla da düşman çatlatıyorlar. Birlikte birçok etkinlik, lansman ve doğum gününe katılan ikili, isimlerinin yan yana anılmasını da seviyor ve her fırsatta birlikte görüntü de veriyorlar. Bu yakın dostluk devam ederken, şarkıcı Edis'in dün doğum günüydü. Gülşen, yakın arkadaşının doğum gününü baldan tatlı sözlerle kutlarken, onu yere göğe sığdıramadı.