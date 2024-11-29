Kaldı mı Böyle Dostluklar? Gülşen Yakın Arkadaşı Edis'i Doğum Gününde Övmelere Doyamadı!
Kaldı mı Böyle Dostluklar? Gülşen Yakın Arkadaşı Edis'i Doğum Gününde Övmelere Doyamadı!
Türk pop müziğinin yapıtaşını oluşturan birçok şarkıda imzası bulunan söz yazarı ve şarkıcı Gülşen, Edis ile uzun yıllardır arkadaş biliyorsunuz. İkilinin yakınlığı, ortak yapımlarının ötesinde. Edis ve Gülşen, düetleriyle müzik listelerini altüst etmeyi başarırken dostluklarıyla da düşman çatlatıyorlar. Birlikte birçok etkinlik, lansman ve doğum gününe katılan ikili, isimlerinin yan yana anılmasını da seviyor ve her fırsatta birlikte görüntü de veriyorlar. Bu yakın dostluk devam ederken, şarkıcı Edis'in dün doğum günüydü. Gülşen, yakın arkadaşının doğum gününü baldan tatlı sözlerle kutlarken, onu yere göğe sığdıramadı.
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90'lı yıllarda hayatımıza giren ve o yıllardan beri Türk pop müziğinin aranan ismi olan Gülşen'i illaki tanıyorsunuz. Gülşen, hem bir söz yazarı olarak hem de güçlü bir ses olarak uzun yıllardır müzik piyasasında yerini sarsılmadan koruyabilen nadir isimlerden.
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Karizmatik şarkıcı Edis, birbirinden renkli şarkıları, çekici aurası ve büyüleyici sahne şovlarıyla son dönemlerin gözde isimlerinden. Belki biliyorsunuzdur, kendisi 28 Kasım doğumlu bir yay burcu.
Gülşen ve Edis ikilisi ise uzun yıllardır oldukça yakın arkadaşlar. Hatta öyle ki ikilinin arasından en ufak su bile sızmıyor diyebililiriz.
Birlikte sahne alan, klipler çeken ve şarkılar söyleyen bu iki dost, arkadaşlıklarını düşman çatlatırcasına göz önünde yaşamaktan hiçbir zaman çekinmedi ve onların samimi pozlarını magazin gündeminde de bugüne kadar sık sık gördük.
Bu sefer epey konuşulacak bir paylaşım Gülşen cephesinden geldi. Başarılı şarkıcı Edis'in doğum gününe özel bir fotoğraflarını ''Ya olmasaydın'ı düşünemiyorum'' notunu düşerek hikaye olarak paylaştı.
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