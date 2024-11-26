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Aman Yeni Nesil Modeller Duymasın! Podyumları Estiren Manken Gizem Özdilli'den Kulisleri Buz Kestiren Açıklama

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Aman Yeni Nesil Modeller Duymasın! Podyumları Estiren Manken Gizem Özdilli'den Kulisleri Buz Kestiren Açıklama

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 12:04

World Of Fashion dergisinin sahibi Erkan Yılmaz dergisinin 10. yılına özel bir defile gerçekleştirildi. Bu defile, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi top modellerini aynı podyumda buluşturdu. 54 parçalık birbirinden güzel abiyelerin görücüye çıktığı defilede Demet Şener, Wilma Elles, Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Gizem Özdilli, Sema Şimşek, Özlem Yıldız ve Günay Musayeva gibi ünlü isimler yer aldı. Defilenin maziyi anımsatan atmosferinde Gizem Özdilli'nin yaptığı çarpıcı açıklama epey dikkat çekti.

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90'lı yılların sonu 2000'lerin başı eğlence ve tüketim sektörünün her alanında olduğu gibi moda alanında da ülkemizde altın yıllarımızı yaşadığımız yıllardı. İkonik mankenlerimiz Demet Şener, Özge Ulusoy ve Gizem Özdilli gibi isimleri bu yıllarda podyumda görüp tandık.

90'lı yılların sonu 2000'lerin başı eğlence ve tüketim sektörünün her alanında olduğu gibi moda alanında da ülkemizde altın yıllarımızı yaşadığımız yıllardı. İkonik mankenlerimiz Demet Şener, Özge Ulusoy ve Gizem Özdilli gibi isimleri bu yıllarda podyumda görüp tandık.

Geçtiğimiz günlerde ünlü mankenlerimizi bir araya getiren bir defile düzenlendi. En az defilenin kendisi kadar dikkat çeken şey ise Gizem Özdilli'nin yorumu oldu.

Geçtiğimiz günlerde ünlü mankenlerimizi bir araya getiren bir defile düzenlendi. En az defilenin kendisi kadar dikkat çeken şey ise Gizem Özdilli'nin yorumu oldu.

Özdilli, defile sonrası Demet Şener ve Özge Ulusoy ile verdiği röportajda “Podyum bu gördüğünüz kadrodan sonra bitti” diyerek şimdiki mankenleri gömerken kendi kadrosunu övdü.

Özdilli, defile sonrası Demet Şener ve Özge Ulusoy ile verdiği röportajda “Podyum bu gördüğünüz kadrodan sonra bitti” diyerek şimdiki mankenleri gömerken kendi kadrosunu övdü.

Sizler ünlü mankenin bu yorumuna hak veriyor musunuz? Sizce gerçekten de o kadrodan sonra 'podyum bitti' mi?

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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