Aman Yeni Nesil Modeller Duymasın! Podyumları Estiren Manken Gizem Özdilli'den Kulisleri Buz Kestiren Açıklama

World Of Fashion dergisinin sahibi Erkan Yılmaz dergisinin 10. yılına özel bir defile gerçekleştirildi. Bu defile, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi top modellerini aynı podyumda buluşturdu. 54 parçalık birbirinden güzel abiyelerin görücüye çıktığı defilede Demet Şener, Wilma Elles, Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Gizem Özdilli, Sema Şimşek, Özlem Yıldız ve Günay Musayeva gibi ünlü isimler yer aldı. Defilenin maziyi anımsatan atmosferinde Gizem Özdilli'nin yaptığı çarpıcı açıklama epey dikkat çekti.