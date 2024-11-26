Sağlık Sorunları Artan İbrahim Tatlıses Yaptığı Paylaşımla Sevenlerinden Dua İstedi!

'İmparator' ön adıyla tanınan, uzun ıllardır medya ve eğlence sektörünün en gözde isimlerinden birisi olan İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de Maslak'ta silahlı bir saldırıya uğramıştı. Şimdilerde uzun süren ameliyatlar ve tedavi süreçlerinin ardından iyileşmeye başlayan Tatlıses, o dönemlerde kısmi felç geçirmişti. Ünlü şarkıcının sağlığının yeniden kötüye gittiği ve yürümekte güçlük çektiği öğrenildi. Tatlıses, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi.