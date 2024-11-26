onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sağlık Sorunları Artan İbrahim Tatlıses Yaptığı Paylaşımla Sevenlerinden Dua İstedi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Sağlık Sorunları Artan İbrahim Tatlıses Yaptığı Paylaşımla Sevenlerinden Dua İstedi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 10:15

'İmparator' ön adıyla tanınan, uzun ıllardır medya ve eğlence sektörünün en gözde isimlerinden birisi olan İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de Maslak'ta silahlı bir saldırıya uğramıştı. Şimdilerde uzun süren ameliyatlar ve tedavi süreçlerinin ardından iyileşmeye başlayan Tatlıses, o dönemlerde kısmi felç geçirmişti. Ünlü şarkıcının sağlığının yeniden kötüye gittiği ve yürümekte güçlük çektiği öğrenildi. Tatlıses, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

70'li yılların Ankara pavyonlarından TRT radyosuna, oradan da sinema filmlerine ve şarkıcılığa uzanan upuzun bir yol onunkisi... Bahsettiğimiz kişi elbette ki İbrahim Tatlıses. İmparator sıfatıyla tanınan Tatlıses, şimdiye kadar hem iş hem aşk hayatıyla sıkça gündeme geldi.

70'li yılların Ankara pavyonlarından TRT radyosuna, oradan da sinema filmlerine ve şarkıcılığa uzanan upuzun bir yol onunkisi... Bahsettiğimiz kişi elbette ki İbrahim Tatlıses. İmparator sıfatıyla tanınan Tatlıses, şimdiye kadar hem iş hem aşk hayatıyla sıkça gündeme geldi.

Şimdilerde 72 yaşında olan ünlü isim, 2011'de uğradığı silahlı saldırının ardından kısmi felç geçirmiş, uzun uğraşlar ve tedavi sürecinin ardından yavaş yavaş sağlığına kavuşmuştu. Hatta kendisini en son sunuculuğunu üstlendiği İbo Şov ile ekranlarda izlemiştik.

Şimdilerde 72 yaşında olan ünlü isim, 2011'de uğradığı silahlı saldırının ardından kısmi felç geçirmiş, uzun uğraşlar ve tedavi sürecinin ardından yavaş yavaş sağlığına kavuşmuştu. Hatta kendisini en son sunuculuğunu üstlendiği İbo Şov ile ekranlarda izlemiştik.

Fakat kendisinin sağlık durumu son zamanlarda kötüleşmeye başlamış. Yürümekte güçlük çeken İbrahim Tatlıses, fizyoterapistiyle yeniden bir tedavi sürecine başlamış.

Fakat kendisinin sağlık durumu son zamanlarda kötüleşmeye başlamış. Yürümekte güçlük çeken İbrahim Tatlıses, fizyoterapistiyle yeniden bir tedavi sürecine başlamış.

Tatlıses, bu sürecin yeniden başladığını yaptığı sosyal medya paylaşımıyla sevenlerine duyurdu. İbrahim Tatlıses, sevenlerinden dua istemeyi de unutmadı. 👇

Tatlıses, bu sürecin yeniden başladığını yaptığı sosyal medya paylaşımıyla sevenlerine duyurdu. İbrahim Tatlıses, sevenlerinden dua istemeyi de unutmadı. 👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın