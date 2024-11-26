Sağlık Sorunları Artan İbrahim Tatlıses Yaptığı Paylaşımla Sevenlerinden Dua İstedi!
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Sağlık Sorunları Artan İbrahim Tatlıses Yaptığı Paylaşımla Sevenlerinden Dua İstedi!
'İmparator' ön adıyla tanınan, uzun ıllardır medya ve eğlence sektörünün en gözde isimlerinden birisi olan İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de Maslak'ta silahlı bir saldırıya uğramıştı. Şimdilerde uzun süren ameliyatlar ve tedavi süreçlerinin ardından iyileşmeye başlayan Tatlıses, o dönemlerde kısmi felç geçirmişti. Ünlü şarkıcının sağlığının yeniden kötüye gittiği ve yürümekte güçlük çektiği öğrenildi. Tatlıses, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi.
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70'li yılların Ankara pavyonlarından TRT radyosuna, oradan da sinema filmlerine ve şarkıcılığa uzanan upuzun bir yol onunkisi... Bahsettiğimiz kişi elbette ki İbrahim Tatlıses. İmparator sıfatıyla tanınan Tatlıses, şimdiye kadar hem iş hem aşk hayatıyla sıkça gündeme geldi.
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Şimdilerde 72 yaşında olan ünlü isim, 2011'de uğradığı silahlı saldırının ardından kısmi felç geçirmiş, uzun uğraşlar ve tedavi sürecinin ardından yavaş yavaş sağlığına kavuşmuştu. Hatta kendisini en son sunuculuğunu üstlendiği İbo Şov ile ekranlarda izlemiştik.
Fakat kendisinin sağlık durumu son zamanlarda kötüleşmeye başlamış. Yürümekte güçlük çeken İbrahim Tatlıses, fizyoterapistiyle yeniden bir tedavi sürecine başlamış.
Tatlıses, bu sürecin yeniden başladığını yaptığı sosyal medya paylaşımıyla sevenlerine duyurdu. İbrahim Tatlıses, sevenlerinden dua istemeyi de unutmadı. 👇
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