Enişte Bizim Kıza Abayı Fena Yakmış: Futbolcu Torreira, Devrim Özkan'ın Şarkı Söylediği Anları Aşkla Kaydetti
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Enişte Bizim Kıza Abayı Fena Yakmış: Futbolcu Torreira, Devrim Özkan'ın Şarkı Söylediği Anları Aşkla Kaydetti
'Rüya' ve 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizilerindeki oyunculuğuyla dikkat çeken güzel oyuncumuz Devrim Özkan ve Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira bir süredir aşk yaşıyor. İkili, bir dönem ayrı kalmış fakat aşk ağır basınca ilişkilerine geçtiğimiz aylarda ikinci şansı vermişlerdi. Şimdilerde her görüntülendikleri anda birbirlerine aşk dolu bakışlarını gördüğümüz çift 'iyi ki ikinci şansı vermişler' dedirtiyor. Öyle ki geçtiğimiz akşam ELLE dergisinin düzenlediği etkinliğe katılan Devrim Özkan'ı Torreira yalnız bırakmadı. Özkan'ın sahneye çıktığı anlarda Torreira onu hayranlıkla izledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2023 yılının ekim ayında ünlü güzelimiz Devrim Özkan ve Galatasaray'ın gözde futbolcularından Torreira'nın aşk yaşamaya başladığını öğrenmiştik. Fakat aşkın ilk yarısı çok da uzun sürmemiş ve hevesimiz kursağımızda kalmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son aylarda ilişkilerine ikinci şansı veren ve gayet mutlu görünen ünlü çiftimizin birlikte oldukları her an etrafa da aşk saçan gözlerle bakmaları bu aşkın hiçbir zaman bitmediğinin kanıtı niteliğinde.
Özkan ve Torreira, şimdilerle her adımlarını beraber atıyor. Hatta öyle ki ne Devrim Özkan, Torreira'yı maçlarında yalnız bırakıyor ne de önemli davetlerde Torreira, Özkan'ın yanından bir an olsun ayrılıyor.
Geçtiğimiz akşam ELLE dergisinin geleneksel olarak her yıl organize edilen davetinin 25.'si gerçekleşti. Davete katılan isimler arasında güzel oyuncu Devrim Özkan da vardı. Siyah yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştıran Özkan'ı biricik aşkı Torreira da bu gecede yalnız bırakmadı.
Sevgilisi sahnede şarkı söylerken onu mest olmuş bir şekilde izleyen ve gururla kamera kaydına alan Torreira'nın bu aşk dolu halleri ise sosyal medyada gündem oldu👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın