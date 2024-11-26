Enişte Bizim Kıza Abayı Fena Yakmış: Futbolcu Torreira, Devrim Özkan'ın Şarkı Söylediği Anları Aşkla Kaydetti

'Rüya' ve 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizilerindeki oyunculuğuyla dikkat çeken güzel oyuncumuz Devrim Özkan ve Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira bir süredir aşk yaşıyor. İkili, bir dönem ayrı kalmış fakat aşk ağır basınca ilişkilerine geçtiğimiz aylarda ikinci şansı vermişlerdi. Şimdilerde her görüntülendikleri anda birbirlerine aşk dolu bakışlarını gördüğümüz çift 'iyi ki ikinci şansı vermişler' dedirtiyor. Öyle ki geçtiğimiz akşam ELLE dergisinin düzenlediği etkinliğe katılan Devrim Özkan'ı Torreira yalnız bırakmadı. Özkan'ın sahneye çıktığı anlarda Torreira onu hayranlıkla izledi.