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Yeni Aşkıyla İlk Defa Görüntülendi: Futbolcuyla Sevgili Olanlar Kervanına Melisa Döngel de Katıldı!

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Yeni Aşkıyla İlk Defa Görüntülendi: Futbolcuyla Sevgili Olanlar Kervanına Melisa Döngel de Katıldı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 22:24

Sarı saçları ve boncuk mavisi gözleriyle Melisa Döngel'i mutlaka tanıyorsunuz. 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Sen Çal Kapımı' gibi dizilerde rol alan oyuncuyu en son 'Kirli Sepeti'nin Aylin'i olarak izlemiştik hatırlarsınız. Şimdilerde yeni bir projede yer almayan oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Paylaşımlarında hep tek ya da arkadaş ortamında gördüğümüz Döngel'in hayatında birinin olup olmadığı ise uzun süredir merak konusuydu. Ünlü oyuncu bu gece @Muhabironline tarafından yeni aşkıyla görüntülendi.

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Güzel oyuncu Melisa Döngel'i en son 'Kirli Sepeti' isimli televizyon dizisinde 'Aylin' karakterine hayat vermiş ve oyuncunun bu performansı epey beğenilmişti.

Güzel oyuncu Melisa Döngel'i en son 'Kirli Sepeti' isimli televizyon dizisinde 'Aylin' karakterine hayat vermiş ve oyuncunun bu performansı epey beğenilmişti.

Uzun süredir kalbinin kapıları aşka kapalı olan oyuncuyu bir süredir kimseciklerle görememiştik ve güzel oyuncunun kilitli kalbini kimin açacağını merak eder olmuştuk.

Uzun süredir kalbinin kapıları aşka kapalı olan oyuncuyu bir süredir kimseciklerle görememiştik ve güzel oyuncunun kilitli kalbini kimin açacağını merak eder olmuştuk.

Merakla beklediğimiz o haber bugün geldi. Melisa Döngel, Bandırmaspor'da forma giyen futbolcu Kerem Atakan Kesgin'e kalbini kaptırmış bile.

Merakla beklediğimiz o haber bugün geldi. Melisa Döngel, Bandırmaspor'da forma giyen futbolcu Kerem Atakan Kesgin'e kalbini kaptırmış bile.

Devrim Özkan, Danla Bilic ve Ala Tokel gibi isimleri de son dönemlerde ünlü futbolcularla birliktelik yaşamış ve gündem olmuştu hatırlarsanız. Devrim Özkan ve Torreira ise hala dillere destan bir aşk yaşayan ünlü çiftlerimizden.

İkili Akif Yaman tarafından bu gece birlikte otururken ilk kez bu şekilde görüntülendi👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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