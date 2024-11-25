Yeni Aşkıyla İlk Defa Görüntülendi: Futbolcuyla Sevgili Olanlar Kervanına Melisa Döngel de Katıldı!

Sarı saçları ve boncuk mavisi gözleriyle Melisa Döngel'i mutlaka tanıyorsunuz. 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Sen Çal Kapımı' gibi dizilerde rol alan oyuncuyu en son 'Kirli Sepeti'nin Aylin'i olarak izlemiştik hatırlarsınız. Şimdilerde yeni bir projede yer almayan oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Paylaşımlarında hep tek ya da arkadaş ortamında gördüğümüz Döngel'in hayatında birinin olup olmadığı ise uzun süredir merak konusuydu. Ünlü oyuncu bu gece @Muhabironline tarafından yeni aşkıyla görüntülendi.