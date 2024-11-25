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Sahnelere Veda Eden Adele'in Bu Kararına Nilgün Belgün'den Psikolojik Bir Bakış: ''Hangi Ruh Haliyle...''

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Sahnelere Veda Eden Adele'in Bu Kararına Nilgün Belgün'den Psikolojik Bir Bakış: ''Hangi Ruh Haliyle...''

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 21:04

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'i 'Hello' ve 'Rolling in the Deep' gibi ikonik eserleriyle tanıyoruz. Güçlü sesi ve büyüleyici sahne yorumlarıyla kalbimizi tam en derinlerinden yaralamayı her defasında başaran hüzünlü aşk şarkılarının kraliçesi, sahnelere veda ettiğini açıkladı. Bu açıklaması gündeme bomba gibi düşünce Türk ünlülerimiz de bu konu hakkında yorumlarını dile getirmekten geri durmadı. Nilgün Belgün, Instagram'ından tabiri caizse psikolojik bir analizle Adele'nin bu kararının arkasındaki gerçeği irdeledi. Belgün'ün bu yorumu kullanıcıların epey dikkatini çekti.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'i 'Nevermind, i'll find someone like you' diye haykırışları ve bu şarkıyı ne zaman söylese gözyaşlarına hakim olamayışlarıyla tanıyoruz.

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'i 'Nevermind, i'll find someone like you' diye haykırışları ve bu şarkıyı ne zaman söylese gözyaşlarına hakim olamayışlarıyla tanıyoruz.

Kendisi dünya genelinde oldukça geniş kitlelerce beğeniyle takip edilen bir isim. Adele, en son 'Easy On Me' adını verdiği albümünü 2021 yılında yayınlamıştı.

Kendisi dünya genelinde oldukça geniş kitlelerce beğeniyle takip edilen bir isim. Adele, en son 'Easy On Me' adını verdiği albümünü 2021 yılında yayınlamıştı.

Başarılı şarkıcı işitme kaybı yaşadığı gerekçesiyle Las Vegas'ta verdiği 100. konserinin son konseri olduğunu söyleyerek sahnelere bir süre veda edeceğini söylemiş ve hislerini "Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum" cümleleriyle ifade etmişti.

Başarılı şarkıcı işitme kaybı yaşadığı gerekçesiyle Las Vegas'ta verdiği 100. konserinin son konseri olduğunu söyleyerek sahnelere bir süre veda edeceğini söylemiş ve hislerini "Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum" cümleleriyle ifade etmişti.

Detayları merak edenler için👇

Adele'nin bu ani vedası tüm dünyadaki ünlüleri olduğu gibi Türkiye'dekileri de etkiledi elbette. Nilgün Belgün'ün psikolojik bir analizle konuya yaklaşması ve 'hangi ruh haliyle bu kararın alındığını' sorgulaması ise oldukça dikkat çekti👇

Adele'nin bu ani vedası tüm dünyadaki ünlüleri olduğu gibi Türkiye'dekileri de etkiledi elbette. Nilgün Belgün'ün psikolojik bir analizle konuya yaklaşması ve 'hangi ruh haliyle bu kararın alındığını' sorgulaması ise oldukça dikkat çekti👇

''Aaa ne enteresan daha çok genç ve müthiş bir ses. Hangi ruh haliyle böyle bir karar verdi acaba?'' 

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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