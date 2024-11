Sahnelere Veda Eden Adele'in Bu Kararına Nilgün Belgün'den Psikolojik Bir Bakış: ''Hangi Ruh Haliyle...''

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'i 'Hello' ve 'Rolling in the Deep' gibi ikonik eserleriyle tanıyoruz. Güçlü sesi ve büyüleyici sahne yorumlarıyla kalbimizi tam en derinlerinden yaralamayı her defasında başaran hüzünlü aşk şarkılarının kraliçesi, sahnelere veda ettiğini açıkladı. Bu açıklaması gündeme bomba gibi düşünce Türk ünlülerimiz de bu konu hakkında yorumlarını dile getirmekten geri durmadı. Nilgün Belgün, Instagram'ından tabiri caizse psikolojik bir analizle Adele'nin bu kararının arkasındaki gerçeği irdeledi. Belgün'ün bu yorumu kullanıcıların epey dikkatini çekti.