Müziğe Ara Verme Kararı Alan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Adele, Hayranlarına Gözyaşları İçinde Veda Etti!

'Rolling in the Deep', 'Skyfall', 'Set Fire to the Rain' ve 'Hello' gibi hit şarkılarıyla dünya çapında ün kazanan İngiliz şarkıcı Adele, müziğe ara vereceğini açıklaması sonrası Las Vegas'ta verdiği son konserde gözyaşlarını tutamadı. Hayranlarına veda konuşması yapan Adele, 'Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum' dedi.