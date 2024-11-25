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Müziğe Ara Verme Kararı Alan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Adele, Hayranlarına Gözyaşları İçinde Veda Etti!

Müziğe Ara Verme Kararı Alan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Adele, Hayranlarına Gözyaşları İçinde Veda Etti!

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
25.11.2024 - 16:30

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'Rolling in the Deep', 'Skyfall', 'Set Fire to the Rain' ve 'Hello' gibi hit şarkılarıyla dünya çapında ün kazanan İngiliz şarkıcı Adele, müziğe ara vereceğini açıklaması sonrası Las Vegas'ta verdiği son konserde gözyaşlarını tutamadı. Hayranlarına veda konuşması yapan Adele, 'Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum' dedi.

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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, geçtiğimiz aylarda müziğe ara vereceğini açıklaması sonrası dün akşam Las Vegas'ta son konserini verdi.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, geçtiğimiz aylarda müziğe ara vereceğini açıklaması sonrası dün akşam Las Vegas'ta son konserini verdi.

Hayranları için sahnede konuşma yapan Adele, "Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum" ifadelerini kullanırken gözyaşlarını tutamadı.

Hayranları için sahnede konuşma yapan Adele, "Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum" ifadelerini kullanırken gözyaşlarını tutamadı.

İşte Adele'in performansı sonrası yaptığı konuşma; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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