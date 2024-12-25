Kaos Şehri İstanbul'un Gerçek Sesleri Nasıl Duyuluyor?

İstanbul, kalabalığı ve yoruculuğuyla ünlü olsa da, bu karmaşanın içinde barındırdığı doğal güzellikleri, denizi ve havasıyla dünyanın en güzel şehirlerinden biri. İstanbul'da yaşayanlar, sık sık şehri terk etmek istediklerini dile getirseler de, bir türlü bu şehirden kopamıyorlar. Peki, bu kaos dolu şehirde sessizlik ve huzur hakim olduğunda, şehrin sesleri nasıl duyuluyor? Buyrun, birlikte bakalım!