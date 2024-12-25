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Kaos Şehri İstanbul'un Gerçek Sesleri Nasıl Duyuluyor?

Kaos Şehri İstanbul'un Gerçek Sesleri Nasıl Duyuluyor?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.12.2024 - 12:13

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İstanbul, kalabalığı ve yoruculuğuyla ünlü olsa da, bu karmaşanın içinde barındırdığı doğal güzellikleri, denizi ve havasıyla dünyanın en güzel şehirlerinden biri. İstanbul'da yaşayanlar, sık sık şehri terk etmek istediklerini dile getirseler de, bir türlü bu şehirden kopamıyorlar. Peki, bu kaos dolu şehirde sessizlik ve huzur hakim olduğunda, şehrin sesleri nasıl duyuluyor? Buyrun, birlikte bakalım!

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TikTok kullanıcısı @seymsteaparty, İstanbul’un seslerini ve görüntülerini müzik eklemeden bir araya getirdiği bir video paylaştı. İstanbul'un sakin anları, insanların günlük yaşamından kesitler ve şehrin doğal güzelliklerinin yer aldığı video binlerce beğeni aldı.

TikTok kullanıcısı @seymsteaparty, İstanbul’un seslerini ve görüntülerini müzik eklemeden bir araya getirdiği bir video paylaştı. İstanbul'un sakin anları, insanların günlük yaşamından kesitler ve şehrin doğal güzelliklerinin yer aldığı video binlerce beğeni aldı.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşarak, İstanbul’un sessizliğinde kaybolan ve dinlenmeye davet eden bu görüntüler, şehrin farklı bir yönünü keşfetmek isteyenler için ilham verici oldu.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşarak, İstanbul’un sessizliğinde kaybolan ve dinlenmeye davet eden bu görüntüler, şehrin farklı bir yönünü keşfetmek isteyenler için ilham verici oldu.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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