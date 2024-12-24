"Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz" Akımına Katılan Doktor: "Ayağıma Ayakkabı Vurdu Topuğum Acıyor"

Sosyal medyada viral hale gelen 'Dinliyoruz ve yargılamıyoruz' akımına katılanlar arasında, ilginç hikayeleriyle bir doktor da yer aldı. Ece Nazlıçiçek isimli acil servis doktoru, görev yaptığı sırada karşılaştığı komik ve şaşırtıcı hasta şikayetlerini paylaştı.
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Nazlıçiçek, hastalarından biriyle ilgili, “Ayağıma ayakkabı vurdu, topuğum acıyor” şeklinde bir şikayet aldığını belirtirken, başka bir hastasının “Sabah karın ağrım vardı ama sabah acil dolu olur diye gelmedim, gece 3’te geldim” dediğini anlattı.
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Doktorun anlattığı bu ilginç vakalar, izleyenleri güldürürken düşündürdü...
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