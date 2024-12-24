onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
"Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz" Akımına Katılan Doktor: "Ayağıma Ayakkabı Vurdu Topuğum Acıyor"

"Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz" Akımına Katılan Doktor: "Ayağıma Ayakkabı Vurdu Topuğum Acıyor"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 12:35

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada viral hale gelen 'Dinliyoruz ve yargılamıyoruz' akımına katılanlar arasında, ilginç hikayeleriyle bir doktor da yer aldı. Ece Nazlıçiçek isimli acil servis doktoru, görev yaptığı sırada karşılaştığı komik ve şaşırtıcı hasta şikayetlerini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nazlıçiçek, hastalarından biriyle ilgili, “Ayağıma ayakkabı vurdu, topuğum acıyor” şeklinde bir şikayet aldığını belirtirken, başka bir hastasının “Sabah karın ağrım vardı ama sabah acil dolu olur diye gelmedim, gece 3’te geldim” dediğini anlattı.

Nazlıçiçek, hastalarından biriyle ilgili, “Ayağıma ayakkabı vurdu, topuğum acıyor” şeklinde bir şikayet aldığını belirtirken, başka bir hastasının “Sabah karın ağrım vardı ama sabah acil dolu olur diye gelmedim, gece 3’te geldim” dediğini anlattı.

Doktorun anlattığı bu ilginç vakalar, izleyenleri güldürürken düşündürdü...

Doktorun anlattığı bu ilginç vakalar, izleyenleri güldürürken düşündürdü...

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
palpito-.

Hastalık hastası durumunu abartan sağlam bünyeyi bile hasta eden havadan nemalan tiplere irite oluyorum, Acilde sürekli aynı mesai saatlerine denk gelen dokt... Devamını Gör