"Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz" Akımına Katılan Doktor: "Ayağıma Ayakkabı Vurdu Topuğum Acıyor"

Sosyal medyada viral hale gelen 'Dinliyoruz ve yargılamıyoruz' akımına katılanlar arasında, ilginç hikayeleriyle bir doktor da yer aldı. Ece Nazlıçiçek isimli acil servis doktoru, görev yaptığı sırada karşılaştığı komik ve şaşırtıcı hasta şikayetlerini paylaştı.