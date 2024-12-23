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TikTok’ta Tanıştığı Kişiyle Buluşmaya Giden Yaşlı Kadın Yaşadığı Hayal Kırıklığını Anlattı!

TikTok’ta Tanıştığı Kişiyle Buluşmaya Giden Yaşlı Kadın Yaşadığı Hayal Kırıklığını Anlattı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 22:38

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TikTok'un yaygınlaşmasıyla birlikte, eskiden Z kuşağının ağırlıklı olarak kullandığı platforma artık daha yaşça büyük kullanıcılar da dahil oldu. Sosyal medya platformu, adeta bir tanışma uygulamasına dönüşürken, gençler kadar yaşı büyük vatandaşlar da burada aktif bir şekilde yer almaya başladı. TikTok'ta tanıştığı bir kişiyle buluşmaya giden yaşlı bir kadın, buluşma sonrası yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada anlattı.

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Kadının söylediklerine göre, buluşmada karşı taraf kendisine "Evin var mı, araban var mı?" gibi sorular yöneltti. Kadının bu sorulara olumsuz yanıt vermesi üzerine, kişi "O zaman ben de yokum." diyerek buluşmayı sonlandırdı.

Kadının söylediklerine göre, buluşmada karşı taraf kendisine "Evin var mı, araban var mı?" gibi sorular yöneltti. Kadının bu sorulara olumsuz yanıt vermesi üzerine, kişi "O zaman ben de yokum." diyerek buluşmayı sonlandırdı.

Durumu TikTok'ta paylaşan kadın, "Meğer benimle param için evlenecekmiş." diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Ayrıca takipçilerine, TikTok üzerinden tanıştıkları kişilerle buluşmadan önce dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Durumu TikTok'ta paylaşan kadın, "Meğer benimle param için evlenecekmiş." diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Ayrıca takipçilerine, TikTok üzerinden tanıştıkları kişilerle buluşmadan önce dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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