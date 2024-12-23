TikTok’ta Tanıştığı Kişiyle Buluşmaya Giden Yaşlı Kadın Yaşadığı Hayal Kırıklığını Anlattı!

TikTok'un yaygınlaşmasıyla birlikte, eskiden Z kuşağının ağırlıklı olarak kullandığı platforma artık daha yaşça büyük kullanıcılar da dahil oldu. Sosyal medya platformu, adeta bir tanışma uygulamasına dönüşürken, gençler kadar yaşı büyük vatandaşlar da burada aktif bir şekilde yer almaya başladı. TikTok'ta tanıştığı bir kişiyle buluşmaya giden yaşlı bir kadın, buluşma sonrası yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada anlattı.