Her Sabah Aynı Problemi Yaşıyor: Çellosu Nedeniyle Minibüse Alınmayan Genç Kız Tepki Gösterdi

İstanbul'da toplu taşıma sorunları giderek büyüyor ve özellikle sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk, vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bu yoğunluk, toplu taşıma kullanımını gün geçtikçe daha da zor hale getiriyor. İstanbul Kadıköy’de yaşayan bir genç kız, her sabah minibüse binmeye çalışırken karşılaştığı probleme isyan etti.
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Çellosu olduğu için araç şoförlerinin kendisini almadığını, boş gelen minibüslerin bile durmadığını belirten genç kız, bu duruma tepki göstererek o anları videoya kaydetti.
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Genç kız, her sabah aynı sorunu yaşadığını vurgularken, toplu taşıma araçlarında yaşanan bu tür ayrımcılığa tepki gösterdi.
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Zaten zor taşıyoruz enstürmanlarımızı bide böyle problemlerde yaşıyoruz, bir kişi eksik yolcu alsanız ölürsünüz dimi