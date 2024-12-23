Her Sabah Aynı Problemi Yaşıyor: Çellosu Nedeniyle Minibüse Alınmayan Genç Kız Tepki Gösterdi

İstanbul'da toplu taşıma sorunları giderek büyüyor ve özellikle sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk, vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bu yoğunluk, toplu taşıma kullanımını gün geçtikçe daha da zor hale getiriyor. İstanbul Kadıköy’de yaşayan bir genç kız, her sabah minibüse binmeye çalışırken karşılaştığı probleme isyan etti.