Rapçi Ati242 Konserinde "Ali Koç İstifa" Sloganlarına Destek Verdi!

Fenerbahçeli olduğunu her fırsatta belirten rapçi Ati242, Bostancı’daki konseri sırasında taraftarların “Ali Koç istifa” sloganlarına sahneden destek verdi. Daha önce Fenerbahçe için bir marş hazırlayacağını açıklayan Ati242, kulüpteki gerginliklerin ardından taraftarın tepkisine duyarsız kalmadı. Konser sırasında ara veren rapçi, sahneye geri dönerek Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u istifaya çağırdı.