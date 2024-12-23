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Rapçi Ati242 Konserinde "Ali Koç İstifa" Sloganlarına Destek Verdi!

Rapçi Ati242 Konserinde "Ali Koç İstifa" Sloganlarına Destek Verdi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 17:51

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Fenerbahçeli olduğunu her fırsatta belirten rapçi Ati242, Bostancı’daki konseri sırasında taraftarların “Ali Koç istifa” sloganlarına sahneden destek verdi. Daha önce Fenerbahçe için bir marş hazırlayacağını açıklayan Ati242, kulüpteki gerginliklerin ardından taraftarın tepkisine duyarsız kalmadı. Konser sırasında ara veren rapçi, sahneye geri dönerek Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u istifaya çağırdı.

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Performansına ara veren Ati242, kısa bir süre sonra sahneye geri dönerek "Ali Koç istifa!" çağrılarına destek verdi.

Performansına ara veren Ati242, kısa bir süre sonra sahneye geri dönerek "Ali Koç istifa!" çağrılarına destek verdi.

Seyircilerle birlikte Ali Koç’u istifaya çağıran rapçinin bu hareketi sosyal medyada hızla yayıldı. O anlar, bir seyircinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Seyircilerle birlikte Ali Koç’u istifaya çağıran rapçinin bu hareketi sosyal medyada hızla yayıldı. O anlar, bir seyircinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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