Rapçi Ati242 Konserinde "Ali Koç İstifa" Sloganlarına Destek Verdi!

Fenerbahçeli olduğunu her fırsatta belirten rapçi Ati242, Bostancı’daki konseri sırasında taraftarların “Ali Koç istifa” sloganlarına sahneden destek verdi. Daha önce Fenerbahçe için bir marş hazırlayacağını açıklayan Ati242, kulüpteki gerginliklerin ardından taraftarın tepkisine duyarsız kalmadı. Konser sırasında ara veren rapçi, sahneye geri dönerek Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u istifaya çağırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Performansına ara veren Ati242, kısa bir süre sonra sahneye geri dönerek "Ali Koç istifa!" çağrılarına destek verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seyircilerle birlikte Ali Koç’u istifaya çağıran rapçinin bu hareketi sosyal medyada hızla yayıldı. O anlar, bir seyircinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
O anlar👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın