Premier Lig'e Hızlı Bir Giriş Yapan Vitor Pereira Gözünü Zirvedeki İsimlere Dikti

Fenerbahçe'de iki dönem geçiren Vitor Pereira artık Premier Lig'de şansını deniyor. Fenerbahçe günlerinde kendine bir hayran kitlesi yaratan Vitor Pereira bu hafta sonu Vitorcuları mutlu etti. Pereira, ilk maçında Leicester City'yi deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı. Ada'da en çok konuşulan isimlerden olmayı başaran Vitor, basına iddialı açıklamalar yapmaya başladı. Vitor'un gözü net olarak zirvedeki isimlerde...

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