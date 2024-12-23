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Premier Lig'e Hızlı Bir Giriş Yapan Vitor Pereira Gözünü Zirvedeki İsimlere Dikti

Premier Lig'e Hızlı Bir Giriş Yapan Vitor Pereira Gözünü Zirvedeki İsimlere Dikti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.12.2024 - 16:26

Fenerbahçe'de iki dönem geçiren Vitor Pereira artık Premier Lig'de şansını deniyor. Fenerbahçe günlerinde kendine bir hayran kitlesi yaratan Vitor Pereira bu hafta sonu Vitorcuları mutlu etti. Pereira, ilk maçında Leicester City'yi deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı. Ada'da en çok konuşulan isimlerden olmayı başaran Vitor, basına iddialı açıklamalar yapmaya başladı. Vitor'un gözü net olarak zirvedeki isimlerde...

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Premier Lig'in yeni yüzü Vitor Pereira, Wolves ile lige hızlı bir giriş yaptı. Övgülerin odağındaki isim Vitor Pereira, iddialı açıklamalar yaptı.

Premier Lig'in yeni yüzü Vitor Pereira, Wolves ile lige hızlı bir giriş yaptı. Övgülerin odağındaki isim Vitor Pereira, iddialı açıklamalar yaptı.

Pereira, "Pep Guardiola, Premier Lig'e geldi ve farklı bir şey yaptı, Jurgen Klopp da farklı bir şey yaptı ve şimdi de Arne Slot." diyerek yurt dışından Ada'ya gelen isimlere dikkat çekti.

Pereira, "Pep Guardiola, Premier Lig'e geldi ve farklı bir şey yaptı, Jurgen Klopp da farklı bir şey yaptı ve şimdi de Arne Slot." diyerek yurt dışından Ada'ya gelen isimlere dikkat çekti.

Vitor Pereira, "Ben de çok yaratıcı bir adamım ve kendimi ifade etmeye ihtiyacım var. Futbol sanattır, yeni bir şeyler yaratmaktır" dedi.

Vitor Pereira, "Ben de çok yaratıcı bir adamım ve kendimi ifade etmeye ihtiyacım var. Futbol sanattır, yeni bir şeyler yaratmaktır" dedi.

Portekizli teknik direktör "Ben de Premier Lig'e yeni ve güzel bir şeyler yaratmak, sanat yapmak için geldim." açıklaması yaptı.

Portekizli teknik direktör "Ben de Premier Lig'e yeni ve güzel bir şeyler yaratmak, sanat yapmak için geldim." açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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