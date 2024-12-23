Serdal Adalı, Ricardo Quaresma'ya Jübile Yaptıracağı Tarihi Açıkladı

'Ayağının dışı, canımızın içi' sözüyle akıllarımıza kazıdığımız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın gündeminden düşemiyor. Jübile yapılmayan Quaresma için Serdal Adalı da devreye girdi. Başkan olması halinde Adalı, Portekizli yıldıza jübile yaptıracağını söyledi. İsmail Küçükkaya'nın programında taraftarlara seslenen Adalı 'Hak etmiyor mu?' dedi. İşte detaylar...