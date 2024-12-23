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Serdal Adalı, Ricardo Quaresma'ya Jübile Yaptıracağı Tarihi Açıkladı

Serdal Adalı, Ricardo Quaresma'ya Jübile Yaptıracağı Tarihi Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.12.2024 - 12:25

'Ayağının dışı, canımızın içi' sözüyle akıllarımıza kazıdığımız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın gündeminden düşemiyor. Jübile yapılmayan Quaresma için Serdal Adalı da devreye girdi. Başkan olması halinde Adalı, Portekizli yıldıza jübile yaptıracağını söyledi. İsmail Küçükkaya'nın programında taraftarlara seslenen Adalı 'Hak etmiyor mu?' dedi. İşte detaylar...

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Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, İsmail Küçükkaya'ya konuk olduğu programda Quaresma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, İsmail Küçükkaya'ya konuk olduğu programda Quaresma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Adalı, "Her şey sportif başarı değil." diyerek Quaresma ile ilgili aldığı kararı açıkladı.

Adalı, "Her şey sportif başarı değil." diyerek Quaresma ile ilgili aldığı kararı açıkladı.

Serdal Adalı, "Quaresma diyeceğim. Sergen de. Seyrine doyum olmuyor. Quaresma jübile hak etmiyor mu?" dedi. Adalı tarih olarak da "Nisan mayıs gibi Quaresma'ya jübile düşünüyorum." dedi.

Serdal Adalı, "Quaresma diyeceğim. Sergen de. Seyrine doyum olmuyor. Quaresma jübile hak etmiyor mu?" dedi. Adalı tarih olarak da "Nisan mayıs gibi Quaresma'ya jübile düşünüyorum." dedi.

Serdal Adalı, Quaresma'yı Beşiktaş'a kazandıran isim olarak biliniyor. Quaresma ile iyi ilişkiler kuran Adalı, kulüpten ayrıldıktan sonra da Portekizli oyuncu ile görüşmeye devam etmişti.

Serdal Adalı, Quaresma'yı Beşiktaş'a kazandıran isim olarak biliniyor. Quaresma ile iyi ilişkiler kuran Adalı, kulüpten ayrıldıktan sonra da Portekizli oyuncu ile görüşmeye devam etmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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