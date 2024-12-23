Gezi Parkı Davasında Yargılanan Çarşı'ya Savcı Beraat İstedi
Gezi Parkı Davasında Yargılanan Çarşı'ya Savcı Beraat İstedi
2013'te Gezi Parkı eylemierlnde sokağa dökülen en önemli gruplardan biri de Çarşı'ydı. Beşiktaş taraftarının hem sokağa olan hakimiyeti hem de insan gücüyle eylemlerdeki aktif rolü kamuoyu tarafından epeyce tartışılmış ve takdir edilmiş bir konuydu. Gezi Parkı'nda eylem yapan insanlara Çarşı'nın her hamlesi moral desteği olurken, eylemler biter bitmez Çarşı üyelerine operasyonlar yapılmıştı. Yaklaşık 11 yıldır süren davada savcı mütalaasını bugün verdi. İşte detaylar...
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2013 yılında Gezi Parkı eylemleri için sokağa çıkan halka en büyük destek Çarşı grubundan gelmişti. Çarşı'nın halk destanı gibi dillerden dile yayılan Gezi anıları hala hafızalarda.
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Ancak Çarşı grubu uzun süredir Gezi eylemlerindeki rolü nedeniyle yargılanıyor. 13 yıllık davada bugün kritik bir gelişme yaşandı.
23 Eylül'de Gezi Parkı olaylarında darbeye teşebbüs iddiasıyla yargılanan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 sanığın yargılandığı dava dosyası, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmişti.
Beşiktaş'ın taraftar grubu "Çarşı" üyelerine açılan davanın bugünkü duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, "Çarşı davası" olarak bilinen davada sanıkların hepsine beraat istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine karar verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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