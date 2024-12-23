Gezi Parkı Davasında Yargılanan Çarşı'ya Savcı Beraat İstedi

2013'te Gezi Parkı eylemierlnde sokağa dökülen en önemli gruplardan biri de Çarşı'ydı. Beşiktaş taraftarının hem sokağa olan hakimiyeti hem de insan gücüyle eylemlerdeki aktif rolü kamuoyu tarafından epeyce tartışılmış ve takdir edilmiş bir konuydu. Gezi Parkı'nda eylem yapan insanlara Çarşı'nın her hamlesi moral desteği olurken, eylemler biter bitmez Çarşı üyelerine operasyonlar yapılmıştı. Yaklaşık 11 yıldır süren davada savcı mütalaasını bugün verdi. İşte detaylar...